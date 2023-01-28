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2 часа назад

Как убрать второй подбородок с помощью упражнений: видео

Мария Каткова

Второй подбородок считается эстетической проблемой, которая возникает из-за излишков кожи и жировых отложений под нижней челюстью. С появлением второго подбородка могут столкнуться многие, вне зависимости от возраста и веса. У худых он может появляться из-за анатомических особенностей и генетической предрасположенности.

Блогер показала упражнение, которое направлено на эффективную борьбу с проблемной зоной в домашних условиях. Первый шаг для эффективного избавления от второго подбородка – научиться растягивать и расслаблять мышцы шеи. Для этого можно выполнять следующее упражнение: положите правую кисть на левое плечо, удерживая локоть и плечо в одной плоскости, а затем начинайте тянуться подбородком к локтю. Такое упражнение улучшает тонус мышц и уменьшает выраженность проблемной зоны.

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Подробнее о том, как избавиться от второго подбородка с помощью упражнений, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему опасно хрустеть шеей.

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