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33 минуты назад

Судьба русской модели, пережившей трансплантацию

Ольга Запивохина не так давно жила обычной жизнью и работала в магазине одежды в Нижнем Новгороде. Однако ее жизнь круто поменялась в один момент, а предшествовали этому далеко не веселые события. О том, что пережила девушка, и как это помогло ей стать новой музой для Gucci, расскажет “Рамблер”.

Судьба русской модели, пережившей трансплантацию
Фото: СоцсетиСоцсети

25 сентября 2017 года Оля перенесла трепанацию черепа по удалению доброкачественной опухоли мозга. Девушка долго страдала от головных болей, но была уверена, что это признак переутомления. Семья и друзья посоветовали обратиться к врачу и не оставлять без внимания этот симптом. Узнав об опухоли и о том, что придется ложиться на трепанацию, Ольга сильно испугалась, и не хотела делать операцию, однако врачи все же смогли убедить ее, что так будет лучше.

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Перед проведением хирургического вмешательства девушке пришлось побрить голову. Она рассказала, что когда медсестра побрила ее, Ольга совершенно по-новому на себя взглянула. ”Смотрите, какая у меня шея!”, “Смотрите, какие у меня уши! У меня уши, как у эльфа” – говорила она врачам. Знакомый Оли, работающий в сфере моды, заметил изменение во внешности подруги и предложил снять короткое видео, где видно только ее лицо.

Соцсети

Дизайнеры известного бренда Gucci заметили этот ролик, и на следующий день после операции Ольга уже получила звонок с приглашением на показ мод в Милане. Через две недели после показа с девушкой заключили контракт, и теперь она получает удовольствие от новой работы в той сфере, о которой она мечтала с самого детства.

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