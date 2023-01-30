Судьба русской модели, пережившей трансплантацию

Ольга Запивохина не так давно жила обычной жизнью и работала в магазине одежды в Нижнем Новгороде. Однако ее жизнь круто поменялась в один момент, а предшествовали этому далеко не веселые события. О том, что пережила девушка, и как это помогло ей стать новой музой для Gucci, расскажет “Рамблер”.

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25 сентября 2017 года Оля перенесла трепанацию черепа по удалению доброкачественной опухоли мозга. Девушка долго страдала от головных болей, но была уверена, что это признак переутомления. Семья и друзья посоветовали обратиться к врачу и не оставлять без внимания этот симптом. Узнав об опухоли и о том, что придется ложиться на трепанацию, Ольга сильно испугалась, и не хотела делать операцию, однако врачи все же смогли убедить ее, что так будет лучше.

Перед проведением хирургического вмешательства девушке пришлось побрить голову. Она рассказала, что когда медсестра побрила ее, Ольга совершенно по-новому на себя взглянула. ”Смотрите, какая у меня шея!”, “Смотрите, какие у меня уши! У меня уши, как у эльфа” – говорила она врачам. Знакомый Оли, работающий в сфере моды, заметил изменение во внешности подруги и предложил снять короткое видео, где видно только ее лицо.

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