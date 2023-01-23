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1 час назад

Что стало с одной из главных моделей нулевых Девон Аоки

Мира Маркина

Американка с японскими корнями начала покорять подиумы в конце 1990-х, когда ей было всего 15 лет. В те годы Девон Аоки при росте 1,65 см была не менее популярна, чем Кейт Мосс, и даже сместила с позиций великую и ужасную Наоми Кэмпбелл, став вместо нее лицом Versace. За надутые губы и чопорное выражение лица профессионалы окрестили девушку «панк-нимфеткой», а чуть позже назвали одной из лучших моделей 1990-х годов. Как сейчас выглядит и чем занимается Аоки, читайте (и смотрите) в материале «Рамблера».

Что стало с одной из главных моделей нулевых Девон Аоки
Фото: Legion-mediaLegion-media

В 2000-х Девон дебютировала в кино: она сыграла запоминающиеся роли в «Двойном форсаже», и криминальном триллере «Город грехов», а также снялась в нескольких музыкальных клипах. В 2008 году с ее участием вышел фильм «Хроники мутантов».

В 2022 году Девон Аоки отметила 40-летний юбилей. В отличие от большинства своих звездных коллег супермодель крайне редко появляется на публике. Она сосредоточилась на семьи и материнстве. Девон и ее муж Джеймс Бэйли растят четверых детей: старшему сыну пары 11 лет, а младшей дочери — около трех.

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Иногда модель принимает участие в кутюрных фотосессиях, ходит по подиуму и посещает светские вечеринки. Но в основном звезда посвящает все свое время семье: прогулкам с коляской, школьным футбольным матчам и теплым вечерам в кругу близких людей.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,Кейт Мосс,
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