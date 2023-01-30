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2 часа назад

3 мифа об уходе за волосами, в которые опасно верить

Мира Маркина

Действительно ли волосы портятся, когда вы носите шапку? Правда ли, что голову нельзя мыть каждый день? В какие мифы об уходе за волосами пора перестать верить, читайте в материале «Рамблера».

3 мифа об уходе за волосами, в которые опасно верить
Фото: unsplash.comunsplash.com

Многие думают, что если часто мыть голову, кожа станет жирной. Так ли это на самом деле? Звездный стилист по волосам Сид Хейс не согласен с этим утверждением: он считает, что ежедневное мытье волос не сделает кожу головы более жирной.

«Шампунь не стимулирует выработку себума — он предназначен для того, чтобы удалять грязь, масло и другие отложения. Единственное, что сделает ваши волосы жирными — это злоупотребление некоторыми средствами для укладки и слишком частое прикосновение к ним пальцами в течение дня», — делится специалист.

Часто также можно услышать, что носить головные уборы вредно для волос. Однако Хейс опровергает и этот миф. По его словам, нет никаких исследований, которые бы подтверждали эти домыслы.

Что делать, если волосы на голове быстро теряют свежесть: видео

Стилист по волосам Ларри Кинг опроверг еще один популярный миф, который мешает отрастить шикарную шевелюру. Эксперт заявляет, что секущиеся кончики нельзя «вылечить». Он считает, что их можно только обрезать. Кинг советует обновлять стрижку каждые шесть-восемь недель.

«Между стрижками правильно мойте голову и будьте осторожны с расческой, особенно когда волосы мокрые — в этот момент они особенно ломкие», — советует Ларри Кинг.

Красота,Ларри Кинг,
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