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2 часа назад

Что делать, если волосы на голове быстро теряют свежесть: видео

Мира Маркина

Волосы становятся грязными уже к вечеру? К сожалению, такая проблема знакома очень многим. Потому для большинства окажется актуальным видеоролик, опубликованный одной из пользовательниц социальной сети TikTok.

Девушка с ником @dr_ibatullina рассказала о способах, которые помогут сохранять свежесть и чистоту волос и кожи головы как можно дольше.

Вот, некоторые из ее советов:

  • Дважды промывайте голову шампунем. Первый раз нанесите шампунь, подождите около трех минут и смойте, после чего снова нанесите и затем опять тщательно промойте.
  • Кондиционер или маску для волос наносите по длине и на кончики, не затрагивая корней.

Как нельзя сушить волосы

Также автор видео рассказала, как на самом деле правильно пользоваться сухим шампунем. Спойлер: большинство из нас пользуется им неверно – его стоит наносить не на уже грязные волосы.

Подробности смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал три разных способа, как накрутить волосы утюжком.

Красота,Видео,
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