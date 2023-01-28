Что делать, если волосы на голове быстро теряют свежесть: видео

Волосы становятся грязными уже к вечеру? К сожалению, такая проблема знакома очень многим. Потому для большинства окажется актуальным видеоролик, опубликованный одной из пользовательниц социальной сети TikTok.
Девушка с ником @dr_ibatullina рассказала о способах, которые помогут сохранять свежесть и чистоту волос и кожи головы как можно дольше.
Вот, некоторые из ее советов:
Также автор видео рассказала, как на самом деле правильно пользоваться сухим шампунем. Спойлер: большинство из нас пользуется им неверно – его стоит наносить не на уже грязные волосы.
Подробности смотрите в видео.
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