Многодетная мать рассказала, как избежать растяжек

Многодетная мать Лена Перминова дала совет, как уменьшить вероятность растяжек во время. Своим опытом фотомодель поделилась в личном блоге.

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Перминова рассказала, что растяжки у беременных, как правило, появляются из-за резких изменений на гормональном фоне, а не из-за того, что деформируется кожа:

"На третьем месяце беременности я поехала в бельевой магазин и в раздевалке обнаружила большое количество синих стрий на груди и попе, хотя с утра этого же дня все было хорошо".

Модель говорит, что ни один метод не защитит от растяжек на 100%, но помочь организму можно, если постоянно увлажнять кожу натуральными маслами. С кремами Перминова призывает быть осторожнее, чтобы "химия" никак не навредила будущему ребенку.