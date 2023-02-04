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54 минуты назад

Многодетная мать Лена Перминова рассказала, как беременным избежать растяжек

Мира Маркина

Многодетная мать Лена Перминова дала совет, как уменьшить вероятность растяжек во время. Своим опытом фотомодель поделилась в личном блоге.

Многодетная мать рассказала, как избежать растяжек
Фото: PxherePxhere

Перминова рассказала, что растяжки у беременных, как правило, появляются из-за резких изменений на гормональном фоне, а не из-за того, что деформируется кожа:

"На третьем месяце беременности я поехала в бельевой магазин и в раздевалке обнаружила большое количество синих стрий на груди и попе, хотя с утра этого же дня все было хорошо".

Модель говорит, что ни один метод не защитит от растяжек на 100%, но помочь организму можно, если постоянно увлажнять кожу натуральными маслами. С кремами Перминова призывает быть осторожнее, чтобы "химия" никак не навредила будущему ребенку.

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассекретила беременность

Лена Перминова воспитывает четверых детей вместе с бизнесменом Александром Лебедевым. У предпринимателя также есть сын от бывшей возлюбленной.

Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли, что секс во время беременности вреден.

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