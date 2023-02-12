Как определить тип кожи лица: видео

Если ваша кожа имеет ровный рельеф, у вас не появляются высыпания, и отсутствует жирный блеск, то вы обладатель нормального типа кожи. Если кожа вашего лица чувствительная, тонкая и “фарфоровая”, а после умывания появляется чувство стянутости, то у вас сухая кожа. При жирном типе кожа имеет выраженный блеск, поры расширены и присутствуют высыпания. Если же блеск возникает только на лбу, носу и подбородке, то у вас комбинированный тип. Важно отметить, что все типы кожи являются вариантом нормы, но неправильно подобранная уходовая косметика может ухудшить состояние, провоцируя раздражение, сухость или чрезмерную выработку кожного сала.