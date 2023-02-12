Как определить тип кожи лица: видео

Кожа каждого человека уникальна, поэтому при выборе косметических средств важно выбирать продукты, которые будут решать определенные проблемы. Типы кожи различаются в зависимости от активности сальных желез. Всего выделяют четыре основных состояния кожи: нормальная, сухая, жирная и комбинированная.
Врач дерматолог Александр Шачнев рассказал, как в домашних условиях определить ваш тип кожи. Для этого достаточно умыться и посмотреть в зеркало.
Если ваша кожа имеет ровный рельеф, у вас не появляются высыпания, и отсутствует жирный блеск, то вы обладатель нормального типа кожи. Если кожа вашего лица чувствительная, тонкая и “фарфоровая”, а после умывания появляется чувство стянутости, то у вас сухая кожа. При жирном типе кожа имеет выраженный блеск, поры расширены и присутствуют высыпания. Если же блеск возникает только на лбу, носу и подбородке, то у вас комбинированный тип. Важно отметить, что все типы кожи являются вариантом нормы, но неправильно подобранная уходовая косметика может ухудшить состояние, провоцируя раздражение, сухость или чрезмерную выработку кожного сала.
Подробнее о том, как определить тип вашей кожи, смотрите в видео.
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