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2 часа назад

Чем опасны бомбочки для ванны

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

Бомбочки для ванны приобрели огромную популярность как среди женщин, так и среди мужчин, и плотно вошли в наш ритуал принятия ванны. Но какие опасности для здоровья они таят? Спросили врача общей практики, дерматолога Елену Кудашкину.

Чем опасны бомбочки для ванны
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам медика, о пользе и вреде бомбочек для ванн до сих пор ведутся споры, однако все зависит от того, из чего они сделаны. Так, например, изделие из лимонной кислоты, пищевой соды и натуральных ароматических масел не очень полезно, но, как минимум, безопасно. Однако, если в состав бомбочек для ванн добавляются искусственные красители и ароматизаторы, они могут негативно отразиться на состоянии нашей кожи и женском здоровье.

Самые частые последствия бомбочек для ванн – нарушение рН во влагалище, повышенная восприимчивость к раздражению и инфекциям, сухость кожи, повреждение защитного кожного барьера, аллергические реакции. Кроме того, некачественные бомбочки для ванн дают дополнительную токсическую нагрузку. Вместо очищение организма, которое мы ожидаем от принятия ванны, мы рискуем получить интоксикацию, поэтому лучше такими вещами все-таки не увлекаться.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

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Врач-дерматолог отметила, что лучше всего мыться простой и теплой водой без добавок. Дополнительно оказывать оздоравливающее воздействие на организм могут, например, магниевая соль или водородные таблетки.

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