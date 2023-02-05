Чем опасны бомбочки для ванны

Бомбочки для ванны приобрели огромную популярность как среди женщин, так и среди мужчин, и плотно вошли в наш ритуал принятия ванны. Но какие опасности для здоровья они таят? Спросили врача общей практики, дерматолога Елену Кудашкину.

По словам медика, о пользе и вреде бомбочек для ванн до сих пор ведутся споры, однако все зависит от того, из чего они сделаны. Так, например, изделие из лимонной кислоты, пищевой соды и натуральных ароматических масел не очень полезно, но, как минимум, безопасно. Однако, если в состав бомбочек для ванн добавляются искусственные красители и ароматизаторы, они могут негативно отразиться на состоянии нашей кожи и женском здоровье.