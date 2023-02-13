Как бороться с акне: советы косметолога

Тема ухода за кожей с акне не перестает быть актуальной ни на минуту. Проблема встречается как среди подростков, так и среди людей более зрелого возраста, главным образом, женщин старше 25 лет. Как лечить акне? Спросили дерматолога-косметолога Наталью Лукашеву.

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Акне – это кожное заболевание с тенденцией к хроническому течению вследствие повышенной чувствительности рецепторов сальных желез к влиянию мужского полового гормона дигидротестостерона. Страдает кожа не только в местах высыпаний, но и внешне неизменная кожа лица, груди или спины. По словам медика, кожу с акне надо лечить, а не просто "правильно" ухаживать за ней. Лечение назначает врач-дерматолог (не гастроэнтеролог, не гинеколог и не косметолог).

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Как правило, такая рецепторная гиперандрогения является конституциональным фактором и происходит на фоне полного здоровья. Лишь в редких случаях она является проявлением истинного эндокринологического заболевания. Диагноз на приеме ставится врачом в результате осмотра (наличие характерных высыпаний на коже), дополнительное обследование требуется только в некоторых случаях по показаниям.



Проявляться акне на коже может очень разнообразно. Это зависит от характера высыпаний и их количества, что с врачебной точки зрения трактуется, как форма заболевания и его степень тяжести. При этом лечение может кардинально отличаться. Решение о том, какая требуется терапия, принимает врач-дерматолог. Косметологические процедуры являются вспомогательными. Лукашева Наталья Николаевна Дерматолог-косметолог, детский дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник "Семейная" направление Beauty

Врач-дерматолог отметила, что при легких проявлениях акне, иногда даже минимальные лечебные мероприятия и правильный уход могут иметь выраженный результат. В этом случае и косметологический уход также будет эффективным. При более серьезных проблемах с кожей только грамотно назначенное дерматологическое лечение даст положительный результат.

Как ухаживать за кожей с акне

Спектр лечебных средств для лечения акне достаточно разнообразен и включает следующие активные компоненты: азелаиновую кислоту, бензоилпероксид, адапален, местные антибактериальные средства, средства на основе ретинола и его производных, фруктовые кислоты и другие.

Если вы страдаете акне, необходимо тщательно очищать кожу от избытка кожного сала, роговых пробок, внешних загрязнений, декоративной косметики. Обязательно 2 раза в день умываться с водой с использованием специальных уходовых очищающих средств для жирной кожи с акне. На предварительно смоченное лицо нанести вспененное средство, активно растереть им лицо (избегая область глаз), затем смыть, просушить кожу чистым полотенцем. Очищающие средства для кожи с акне содержат фруктовые кислоты, противовоспалительные и антисептические компоненты, имеют слабо-кислый pH, способствующий оздоровлению кожи. На фоне активного дерматологического лечения могут потребоваться более щадящие очищающие средства, предназначенные для пересушенной кожи (их назначает дерматолог), чаще всего это синдеты или очищающие моющие масла. Лечебные средства должны наноситься только на чистую сухую кожу. Лукашева Наталья Николаевна Дерматолог-косметолог, детский дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник "Семейная" направление Beauty

Чтобы более глубоко и интенсивно очистить кожу, рекомендуется проведение профессиональной медицинской чистки лица. Выбор вида чистки зависит от проявлений акне на коже. Это может быть ультразвуковая, атравматичная, механическая или комбинированная чистка.

Альтернативой медицинской чистки лица может стать курс поверхностных химических пилингов. Учитывая, что все эффективные средства для коррекции акне-высыпаний в той или иной степени подсушивают кожу, необходимо параллельно с ними использовать увлажняющие, смягчающие средства (в основном, крема), которые не только восстанавливают эпидермальный барьер, но и опосредованно усиливают противовоспалительное действие основного лечебного (уходового) средства.

Лукашева Наталья Николаевна Дерматолог-косметолог, детский дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник "Семейная" направление Beauty

Особое внимание надо уделить защите лица и тела от УФ-лучей. Они негативно сказываются на коже с акне. По словам дерматолога, спустя 3-4 недели после загара возникает обострение угревой болезни, увеличивается количество высыпаний. Поэтому надо обязательно использовать солнцезащитные спреи, эмульсии, молочко, крема весь период нахождения на солнце. Сейчас существуют специализированные солнцезащитные средства для жирной кожи, которые одновременно обладают противовоспалительными и УФ-протективными свойствами. Врач призвала также отказаться от похода в солярий.

Если говорить о выборе декоративной и уходовой косметики, то предпочтение следует отдавать некомедогенным средствам с легкой текстурой по типу эмульсии. Такой выбор профилактирует закупорку пор и опосредованное возникновение воспалений.

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