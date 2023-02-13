3 правила ухода за кожей, которые продлят ее красоту и молодость

Мы не всегда заботимся о коже правильно: забываем наносить крем, пьем мало воды, пренебрегаем режимом сна и ложимся спать с макияжем. Все это негативно отражается на внешности и даже нашем самоощущении. Но это поправимо, если следовать простым правилам, которые помогут сохранить красоту и здоровье кожи лица. С чего следует начать, читайте в материале «Рамблера».
Можно пропустить утреннее умывание, особенно если у вас сухая кожа, но необходимость вечернего, по мнению экспертов, не подлежит обсуждению.
«Грязь, которая остается на лице на ночь, может привести к окислительному стрессу, который делает кожу тусклой и приводит к появлению мелких морщин», — заявляет дерматолог и доктор медицинских наук Хэдли Кинг.
По словам специалиста, особенно важно удалять остатки макияжа — они могут провоцировать закупорку пор и преждевременное старение кожи.
Еще одно важное правило: подбирать правильные косметические средства в соответствии с возрастом, особенностями кожи и даже временем суток, в которое вы ухаживаете за собой. Так, например, уровень увлажненности кожи снижается после обеда и к вечеру, поэтому ночью полезны более тяжелые ночные кремы, говорит дерматолог и доктор медицины Джошуа Цайхнер. Он советует средства, которые содержат керамиды, пептиды и омега-3 жирные кислоты — эти ингредиенты поддерживают прочность кожного барьера и предотвращают потерю большого количества влаги во сне.
Специалисты также рекомендуют спать на спине, чтобы минимизировать появление «компрессионных» морщин после сна, которые появляются из-за того, что вы прижимаете лицо к подушке. Другие способы избежать подобных заломов — приобрести шелковую или атласную наволочку, чтобы кожа скользила по ней без трения и натяжения, или на регулярной основе ухаживать за кожей, чтобы восстановить баланс коллагена и отсрочить появление морщин.