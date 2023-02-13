3 правила ухода за кожей, которые продлят ее красоту и молодость

Мы не всегда заботимся о коже правильно: забываем наносить крем, пьем мало воды, пренебрегаем режимом сна и ложимся спать с макияжем. Все это негативно отражается на внешности и даже нашем самоощущении. Но это поправимо, если следовать простым правилам, которые помогут сохранить красоту и здоровье кожи лица. С чего следует начать, читайте в материале «Рамблера».

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Можно пропустить утреннее умывание, особенно если у вас сухая кожа, но необходимость вечернего, по мнению экспертов, не подлежит обсуждению.

«Грязь, которая остается на лице на ночь, может привести к окислительному стрессу, который делает кожу тусклой и приводит к появлению мелких морщин», — заявляет дерматолог и доктор медицинских наук Хэдли Кинг.

По словам специалиста, особенно важно удалять остатки макияжа — они могут провоцировать закупорку пор и преждевременное старение кожи.

Еще одно важное правило: подбирать правильные косметические средства в соответствии с возрастом, особенностями кожи и даже временем суток, в которое вы ухаживаете за собой. Так, например, уровень увлажненности кожи снижается после обеда и к вечеру, поэтому ночью полезны более тяжелые ночные кремы, говорит дерматолог и доктор медицины Джошуа Цайхнер. Он советует средства, которые содержат керамиды, пептиды и омега-3 жирные кислоты — эти ингредиенты поддерживают прочность кожного барьера и предотвращают потерю большого количества влаги во сне.