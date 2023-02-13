Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+15° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

3 правила ухода за кожей, которые продлят ее красоту и молодость

Мира Маркина

Мы не всегда заботимся о коже правильно: забываем наносить крем, пьем мало воды, пренебрегаем режимом сна и ложимся спать с макияжем. Все это негативно отражается на внешности и даже нашем самоощущении. Но это поправимо, если следовать простым правилам, которые помогут сохранить красоту и здоровье кожи лица. С чего следует начать, читайте в материале «Рамблера».

3 правила ухода за кожей, которые продлят ее красоту и молодость
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Можно пропустить утреннее умывание, особенно если у вас сухая кожа, но необходимость вечернего, по мнению экспертов, не подлежит обсуждению.

«Грязь, которая остается на лице на ночь, может привести к окислительному стрессу, который делает кожу тусклой и приводит к появлению мелких морщин», — заявляет дерматолог и доктор медицинских наук Хэдли Кинг.

По словам специалиста, особенно важно удалять остатки макияжа — они могут провоцировать закупорку пор и преждевременное старение кожи.

Еще одно важное правило: подбирать правильные косметические средства в соответствии с возрастом, особенностями кожи и даже временем суток, в которое вы ухаживаете за собой. Так, например, уровень увлажненности кожи снижается после обеда и к вечеру, поэтому ночью полезны более тяжелые ночные кремы, говорит дерматолог и доктор медицины Джошуа Цайхнер. Он советует средства, которые содержат керамиды, пептиды и омега-3 жирные кислоты — эти ингредиенты поддерживают прочность кожного барьера и предотвращают потерю большого количества влаги во сне.

3 типичные ошибки в уходе за лицом, которые совершает каждая

Специалисты также рекомендуют спать на спине, чтобы минимизировать появление «компрессионных» морщин после сна, которые появляются из-за того, что вы прижимаете лицо к подушке. Другие способы избежать подобных заломов — приобрести шелковую или атласную наволочку, чтобы кожа скользила по ней без трения и натяжения, или на регулярной основе ухаживать за кожей, чтобы восстановить баланс коллагена и отсрочить появление морщин.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители