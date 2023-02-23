Врач предупредила об опасности наращивания ресниц в мороз

Врач-офтальмолог высшей категории и доктор медицинских наук Татьяна Шилова предостерегла от наращивания ресниц и применения туши в сильные морозы. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Все дело в том, что в холодную погоду значительно увеличивается возрастает риск развития инфекции век. Именно поэтому Татьяна Шилова советует не наращивать ресницы зимой.

А кроме того, Татьяна Шилова предостерегла от использования некачественной декоративной косметики тех людей, у кого есть холодовая аллергия. Если состав средства будет не очень удачным, то кожа может покраснеть, а из глаз потечь слезы.