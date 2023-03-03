Стилист Николь Петти посоветовала женщинам с возрастом постепенно прекращать использовать термоинструменты наподобие утюжков, щипцов и фена. Об этом пишет Express.co.uk.

По словам эксперта, по мере старения уменьшается количество кожного сала, которое вырабатывает организм, а волосы становятся менее увлажненными и более ломкими. Воздействие тепла, на взгляд Петти, в такой ситуации, скорее всего, нанесет ущерб, из-за которого женщина будет выглядеть старше.

Стилист советует давать волосам высыхать самим, а кудрявым женщинам предлагает использовать текстурирующий спрей после душа, а также заплетать косы или использовать бигуди. Тем, у кого волосы прямые, специалист предлагает устранять влагу полотенцем или феном с холодным воздухов.