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3 часа назад

Стилист Петти рассказала, какой уход за волосами старит

Мира Маркина

Стилист Николь Петти посоветовала женщинам с возрастом постепенно прекращать использовать термоинструменты наподобие утюжков, щипцов и фена. Об этом пишет Express.co.uk.

По словам эксперта, по мере старения уменьшается количество кожного сала, которое вырабатывает организм, а волосы становятся менее увлажненными и более ломкими. Воздействие тепла, на взгляд Петти, в такой ситуации, скорее всего, нанесет ущерб, из-за которого женщина будет выглядеть старше.

Стилист советует давать волосам высыхать самим, а кудрявым женщинам предлагает использовать текстурирующий спрей после душа, а также заплетать косы или использовать бигуди. Тем, у кого волосы прямые, специалист предлагает устранять влагу полотенцем или феном с холодным воздухов.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, почему сушка феном на самом деле полезнее естественной.

Красота,Видео,
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