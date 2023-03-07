Главные бьюти-тренды 2023 года: разбираемся с экспертом

Косметология – одна из самых быстроразвивающихся отраслей медицины. Каждый год появляются новые методы и технологии, которые помогают людям сохранять молодость и красоту своей кожи. Однако, не все новшества оправдывают ожидания: некоторые могут быть опасными для здоровья.

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Разбираемся в актуальных трендах и антитрендах косметологии 2023 года с популярным врачом-косметологом Владимиром Ивкиным в материале «Рамблера».

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— Владимир, назовите главные тренды 2023 года в уходе за кожей. На что они направлены и как им следовать?

Главный тренд 2023 года — естественная коррекция возрастных изменений и качества кожи. Предполагаю, что актуальность натуральности связана с растущим интересом к экологии, здоровому образу жизни и природным компонентам в косметике. «Утиные губы», «утюги Джоли» и «подбородки бабы Яги» уже не в тренде, поэтому основной запрос от пациентов не изменение черт лица, а придание здорового и свежего вида за счет восполнения потерянных объемов филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Владимир Ивкин Врач-дерматокосметолог

— Как я сказал, здоровая кожа и естественность — тренд, который уже второй год выходит на первое место по запросам от пациентов. Для тех, кто ему хочет следовать, идеально подойдет BBL-терапия, которая бережно стирает с лица сосуды, пигментацию, акне и постакне. Для поддержания четкого овала лица я также рекомендую проводить процедуру SMAS-лифтинга ULTRAFORMER, а для мгновенного сияния и чистоты кожи пройти курс голливудской вакуумной чистки HYDRAFACIAL.

— Какие еще процедуры будут востребованы в 2023 году?

— Самыми актуальными будут процедуры, направленные на поддержание и улучшение качества кожи. К тем процедурам, о которых я сказал ранее, хочу добавить фототерапию и FOREVER YOUNG. Они не только удаляют сосуды и пигментные пятна, но и фотоомолаживают на генетическом уровне. К списку хочу добавить и контурную пластику филлерами на основе гиалуроновой кислоты, но не с целью изменения формы лица, а для поддержания естественной красоты или восполнения потерянных объемов.

— Что должна знать каждая девушка, мечтающая выглядеть дорого и ухоженно?

— Каждая девушка, желающая выглядеть на все сто, должна понимать, что важно и нужно вкладывать в себя и свою красоту не только финансы, но и время. Это означает, что косметолога необходимо посещать не раз в полгода, а на регулярной основе. Для восстановления потерянного объема овала лица, упругости кожи и ровного тона нужно проявлять терпение, потому что за одну процедуру получить видимый длительный результат не получится. Рекомендую курс из биоревитализации в комплексе с голливудской вакуумной чисткой HYDRAFACIAL, состоящий из трех процедур. Для поддержания эффекта можно выбрать либо HYDRAFACIAL, либо биоревитализацию. Ну и, конечно, не забываем делать процедуру фотоомоложения FOREVER YOUNG раз в год, она гарантированно убирает пигментацию и сосуды.

— Какие бьюти-ошибки в 2023 году могут испортить все впечатление о девушке?

— Так как в тренде натуральность, главной ошибкой, допущенной у врача-косметолога, будет неестественная коррекция губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты, вычурные скулы и углы Джоли — все это придает дешевый и вульгарный вид.

Кроме того, некорректная консультация, плохая подготовка перед процедурой и неправильно подобранный материал могут привести к нежелательным последствиям , например, отекам, синякам, неравномерностям и аллергическим реакциям. Поэтому перед тем, как решиться на процедуру, важно тщательно обсудить все свои пожелания и ожидания с врачом-косметологом, а также убедиться в его квалификации и опыте работы.