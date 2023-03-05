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34 минуты назад

Как питаться правильно: советы нутрициолога

Мира Маркина
Анастасия Зеленинаэксперт

Здоровое питание — это не про диеты и запреты. Не нужно взвешивать каждый грамм, проводить пол жизни у плиты и ограничивать себя в любимой еде. Так считает нутрициолог, нутритерапевт, основательница клиники превентивной медицины и нутрициологии Nutrisol.clinic Анастасия Зеленина. Эксперт рассказала "Рамблеру" об основных правилах при составлении рациона питания.

Как питаться правильно: советы нутрициолога
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам нутрициолога, при составлении рациона главное — придерживаться следующих четырех критериев:

  1. Правило здоровой тарелки: 50% тарелки должны занимать овощи и клетчатка. Это могут быть как сырые, так и приготовленные овощи. Другие 50% распределяются между источниками белка, правильными жирами, а также медленными углеводами, например, крупами и крахмалистыми овощами.
  2. Разнообразие. В неделю надо съедать до 40 разных продуктов. При этом 20 из них должны приходиться на овощи, фрукты, ягоды, зелень и орехи.
  3. Питание должно быть цельным, натуральным, сезонным и подходящим конкретно вам. Чем больше цвета и разнообразия на тарелке, тем лучше!
  4. Постарайтесь ограничить или исключить вовсе сахар и сахаросодержащий продукты, глютен, всю рафинированную пищу, фастфуд, продукты, содержащие трансжиры, а также ароматизаторы и красители.

Это базовые принципы, с которых стоить начать свой путь к здоровому питанию и хорошему самочувствию.

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Помните, что правильное питание — это лишь часть целого комплекса мер заботы о здоровье. Наиболее эффективно питание работает в тандеме с физической активностью, питьевым режимом, налаживаем сна и снижением уровня стресса.
Анастасия Зеленина
Анастасия ЗеленинаНутрициолог, нутритерапевт, основатель клиники превентивной медицины и нутрициологии
Здоровье,
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