Как питаться правильно: советы нутрициолога

Здоровое питание — это не про диеты и запреты. Не нужно взвешивать каждый грамм, проводить пол жизни у плиты и ограничивать себя в любимой еде. Так считает нутрициолог, нутритерапевт, основательница клиники превентивной медицины и нутрициологии Nutrisol.clinic Анастасия Зеленина. Эксперт рассказала "Рамблеру" об основных правилах при составлении рациона питания.