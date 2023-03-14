Какие вещества в косметике опасны для здоровья

Со всех сторон говорят, что перед покупкой надо читать состав косметики. Некоторые наши любимые средства действительно могут быть опасны для здоровья. Но как это делать и какие вещества в косметике на самом деле вредны? Рассказываем в материале "Рамблера"?
Триклозан добавляют в зубные пасты, мыло, дезодоранты, декоративную косметику и чистящие средства для дома. Это вещество пока не относится к запрещенным, однако его доза в составе средства не должна превышать 0,3%. Оно обладает антибактериальным эффектом, однако, как показали исследования ученых из Калифорнийского университета, длительное воздействие триклозана привело к фиброзу печени и онкологии у лабораторных мышей. Также вещество может влиять на гормональную систему организма и сокращение мышц.
Эти вещества используют при изготовлении парфюма, лаков для ногтей и волос. Они также могут негативно повлиять на наше здоровье. В исследовании, опубликованном в научном журнале Chemosphere, говорится, что около 25% фталатов всасывается в кровоток. Продукты их переработки были обнаружены в моче 90% женщин. Фталаты могут привести к гормональным сбоям, поэтому они особо вредны для беременных.
Вещество с запахом, похожим на аромат ландышей, входит в состав многой парфюмерно-косметической продукции: средств для волос, лосьонов для тела, увлажняющих кремов, духов. Однако с 18 апреля этого года, как сообщили в Роспотребнадзоре, альдегид будет внесен в перечень запрещенных в России, так как, согласно последним исследованиям, он может влиять на репродуктивную функцию человека.