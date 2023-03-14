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1 час назад

Какие вещества в косметике опасны для здоровья

Мира Маркина

Со всех сторон говорят, что перед покупкой надо читать состав косметики. Некоторые наши любимые средства действительно могут быть опасны для здоровья. Но как это делать и какие вещества в косметике на самом деле вредны? Рассказываем в материале "Рамблера"?

Какие вещества в косметике опасны для здоровья
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Триклозан

Триклозан добавляют в зубные пасты, мыло, дезодоранты, декоративную косметику и чистящие средства для дома. Это вещество пока не относится к запрещенным, однако его доза в составе средства не должна превышать 0,3%. Оно обладает антибактериальным эффектом, однако, как показали исследования ученых из Калифорнийского университета, длительное воздействие триклозана привело к фиброзу печени и онкологии у лабораторных мышей. Также вещество может влиять на гормональную систему организма и сокращение мышц.

Фталаты

Эти вещества используют при изготовлении парфюма, лаков для ногтей и волос. Они также могут негативно повлиять на наше здоровье. В исследовании, опубликованном в научном журнале Chemosphere, говорится, что около 25% фталатов всасывается в кровоток. Продукты их переработки были обнаружены в моче 90% женщин. Фталаты могут привести к гормональным сбоям, поэтому они особо вредны для беременных.

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Лилиевый альдегид

Вещество с запахом, похожим на аромат ландышей, входит в состав многой парфюмерно-косметической продукции: средств для волос, лосьонов для тела, увлажняющих кремов, духов. Однако с 18 апреля этого года, как сообщили в Роспотребнадзоре, альдегид будет внесен в перечень запрещенных в России, так как, согласно последним исследованиям, он может влиять на репродуктивную функцию человека.

Красота,Роспотребнадзор,
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