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2 часа назад

Как всегда выглядеть дорого: видео

Мария Каткова

Многие женщины хотят хорошо выглядеть, но, как правило, для этого нужно много денег. Однако существует множество способов того, как выглядеть дорого при минимальных затратах.

Стилисты говорят, что есть некоторые хитрости, которые помогают по-другому преподнести одежду демократичных брендов с помощью пары деталей. В первую очередь, нужно следить за опрятностью одежды. Она должна быть чистой, без потертостей, катышек, не должна быть рваной.

Также стоит носить определенные цвета, одежду определенного кроя и необходимые аксессуары. Об этих и других правилах стиля в своем видео в TikTok рассказала @irina_slylist.

Как нельзя одеваться после 30 лет

Смотрите видео и узнаете, как выглядеть дорого в одежде из масс-маркета.

Ранее сообщалось, что стилист объяснила, как выглядеть стильно в недорогой одежде.

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