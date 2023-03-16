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1 час назад

Как после случайности на кухне появилась первая тушь для ресниц

Диана Товсепова

16 марта 1917 года компания «Maybelline» выпускает тушь для ресниц, «первую современную косметику для глаз на каждый день». Подробнее о том, как создавался предмет, который сейчас есть в косметичке у каждой женщины в мире, читайте в материале "Рамблера".

Как после случайности на кухне появилась первая тушь для ресниц
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Компания Maybelline, в настоящее время известная как Maybelline New York, является одним из самых известных косметических брендов в мире. Maybelline New York сейчас является дочерней компанией французского косметического гиганта L'Oreal, но когда-то это была независимая косметическая компания. Она была основана в 1915 году молодым предпринимателем по имени Томас Лайл Уильямс, создавшим самую первую американскую тушь для ресниц.

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Уильямс родился в Морганфилде, штат Кентукки, в 1896 году и переехал в Чикаго в начале 1910-х годов. Некоторое время он работал в Montgomery Ward, компании, которая печатала каталоги для заказов по почте и отправляла товары клиентам по всей территории Соединенных Штатов, но его мечтой было основать собственную компанию по доставке по почте. Он проводил большую часть своего свободного времени, пытаясь изобрести какой-нибудь новый продукт, который был бы достаточно привлекательным, чтобы дать толчок его бизнесу. Революционная идея туши пришла к нему после того, как с его сестрой случилась небольшая неприятность.

В начале 1915 года сестра Лайла по имени Мэйбл обожгла брови и ресницы после того, как загорелась кухонная плита. После того, как она потушила огонь, она очень хотела скрыть тот факт, что ее бровей и ресниц больше не было.

Уильямс смотрел, как она наносит свою домашнюю косметику: темную пасту из вазелина, немного угольной пыли и пепел, оставшийся от сгоревшей пробки. Он был удивлен, увидев, что Мэйбл действительно удалось создать модные накладные брови и даже скрыть свои выжженные ресницы. Его сестра вдохновила его на попытку усовершенствовать ее самодельную пасту и продать ее женщинам по всей стране.

В том же году Уильямс, вдохновляясь именем сестры, основал компанию Maybelline Laboratories, которую назвал в честь своей находчивой сестры. Его первый продукт назывался «Lash-Brow» и был сделан из тех же ингредиентов, что использовала его сестра. Ему удалось продать часть товара по почте, но продукт не имел большого успеха, потому что Уильямсу не хватало знаний в области химии, необходимых для создания нейтрального аромата и придания пасте водостойкости. Однако вскоре он объединился с местным производителем лекарств, который добавил несколько химических веществ и помог ему решить эти проблемы.

Этот новый и усовершенствованный продукт, выпущенный 16 марта 1917 года, назывался просто «Maybelline» и рекламировался как «первая современная косметика для глаз для повседневного использования». По сути, это были накладные ресницы в сочетании с косметическим средством для бровей. Когда Уильямс начал продавать Maybelline, он не знал, чего ожидать, и был удивлен, увидев, что многие женщины по всей стране влюбились в этот продукт. К началу 1920-х годов его компания зарабатывала астрономические суммы денег.

Открытые источники

В 1929 году Maybelline Laboratories представила новую линию косметики, в которую вошли тени для век и карандаши для бровей. Эта новая линия имела мгновенный успех и только доказала, что Уильямс был истинным провидцем рынка косметики. В конце 1920-х и начале 1930-х продукцию Maybelline продвигали такие голливудские дивы, как Филлис Хейвер, Этель Клейтон, Виола Дана и Рут Роланд.

Красота,Филлис Хейвер,
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