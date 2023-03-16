Как после случайности на кухне появилась первая тушь для ресниц

16 марта 1917 года компания «Maybelline» выпускает тушь для ресниц, «первую современную косметику для глаз на каждый день». Подробнее о том, как создавался предмет, который сейчас есть в косметичке у каждой женщины в мире, читайте в материале "Рамблера".

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Компания Maybelline, в настоящее время известная как Maybelline New York, является одним из самых известных косметических брендов в мире. Maybelline New York сейчас является дочерней компанией французского косметического гиганта L'Oreal, но когда-то это была независимая косметическая компания. Она была основана в 1915 году молодым предпринимателем по имени Томас Лайл Уильямс, создавшим самую первую американскую тушь для ресниц.

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Уильямс родился в Морганфилде, штат Кентукки, в 1896 году и переехал в Чикаго в начале 1910-х годов. Некоторое время он работал в Montgomery Ward, компании, которая печатала каталоги для заказов по почте и отправляла товары клиентам по всей территории Соединенных Штатов, но его мечтой было основать собственную компанию по доставке по почте. Он проводил большую часть своего свободного времени, пытаясь изобрести какой-нибудь новый продукт, который был бы достаточно привлекательным, чтобы дать толчок его бизнесу. Революционная идея туши пришла к нему после того, как с его сестрой случилась небольшая неприятность.

В начале 1915 года сестра Лайла по имени Мэйбл обожгла брови и ресницы после того, как загорелась кухонная плита. После того, как она потушила огонь, она очень хотела скрыть тот факт, что ее бровей и ресниц больше не было.

Уильямс смотрел, как она наносит свою домашнюю косметику: темную пасту из вазелина, немного угольной пыли и пепел, оставшийся от сгоревшей пробки. Он был удивлен, увидев, что Мэйбл действительно удалось создать модные накладные брови и даже скрыть свои выжженные ресницы. Его сестра вдохновила его на попытку усовершенствовать ее самодельную пасту и продать ее женщинам по всей стране.

В том же году Уильямс, вдохновляясь именем сестры, основал компанию Maybelline Laboratories, которую назвал в честь своей находчивой сестры. Его первый продукт назывался «Lash-Brow» и был сделан из тех же ингредиентов, что использовала его сестра. Ему удалось продать часть товара по почте, но продукт не имел большого успеха, потому что Уильямсу не хватало знаний в области химии, необходимых для создания нейтрального аромата и придания пасте водостойкости. Однако вскоре он объединился с местным производителем лекарств, который добавил несколько химических веществ и помог ему решить эти проблемы.

Этот новый и усовершенствованный продукт, выпущенный 16 марта 1917 года, назывался просто «Maybelline» и рекламировался как «первая современная косметика для глаз для повседневного использования». По сути, это были накладные ресницы в сочетании с косметическим средством для бровей. Когда Уильямс начал продавать Maybelline, он не знал, чего ожидать, и был удивлен, увидев, что многие женщины по всей стране влюбились в этот продукт. К началу 1920-х годов его компания зарабатывала астрономические суммы денег.

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