Почему не стоит сушить волосы в ванной комнате

Пытаетесь разгадать секрет идеальной укладки, которая продержится весь день? Рассказываем полезный лайфхак, который поможет «укротить» локоны, в материале «Рамблера».

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Мытья головы, к сожалению, в большинстве случаев недостаточно для того, чтобы стать обладательницей красивой прически. Чтобы волосы послушно лежали, оставались объемными и не пушились, приходится прибегать к вспомогательной косметике и инструментам. Фен, безусловно, облегчает процесс укладки волос: благодаря ему пряди становятся объемнее и послушнее. Однако при этом еще важно учитывать, где вы сушите локоны: так, например, влажная обстановка в ванной комнате совершенно не подходит для этого занятия.

Повышенная влажность замедляет сушку волос, а еще влияет на то, как выглядит прическа: влага из воздуха оседает на прядях и впитывается в них, забирая и без того труднодостижимый естественный объем волос.