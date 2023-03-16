Почему не стоит сушить волосы в ванной комнате

Пытаетесь разгадать секрет идеальной укладки, которая продержится весь день? Рассказываем полезный лайфхак, который поможет «укротить» локоны, в материале «Рамблера».
Мытья головы, к сожалению, в большинстве случаев недостаточно для того, чтобы стать обладательницей красивой прически. Чтобы волосы послушно лежали, оставались объемными и не пушились, приходится прибегать к вспомогательной косметике и инструментам. Фен, безусловно, облегчает процесс укладки волос: благодаря ему пряди становятся объемнее и послушнее. Однако при этом еще важно учитывать, где вы сушите локоны: так, например, влажная обстановка в ванной комнате совершенно не подходит для этого занятия.
Повышенная влажность замедляет сушку волос, а еще влияет на то, как выглядит прическа: влага из воздуха оседает на прядях и впитывается в них, забирая и без того труднодостижимый естественный объем волос.
Мы понимаем, что сушить волосы в ванной бывает очень удобно: большое зеркало и розетки, расположенные в зоне досягаемости, облегчают процесс укладки локонов. Но лучше перейти в любую другую комнату и продолжить приводить себя в порядок в более подходящих для этого условиях. Вы сэкономите не только время, но и нервы, а укладка продержится дольше обычного.