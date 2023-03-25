Какие трендовые косметические процедуры делать весной

Зимний период отягощен сухим воздухов в отапливаемых помещениях, морозным ветром на улице, скудным на витамины рационом питания и отсутствием солнца.

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Вследствие перечисленного появляется актуальность некоторых процедур в весенний период, если, конечно, вы не озаботились этим ранее.

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Советы специалиста.

Чистка лица

Клетки рогового слоя постоянно слущиваются, но зимний период с перепадами температур приводит к сухости кожи и более активному шелушению. Поэтому сначала уберем эти чешуйки при помощи дерматологической или ультразвуковой чистки, процедуры Jet Peel, поверхностных пилингов. А затем…

Увлажнение кожи

Мезотерапия или биоревитализация, проведенная после чистки и правильным курсом, позволит насладиться увлажнённой кожей, которая выглядит свежей и красивой, эффективно выполняет свою защитную функцию и справляется с негативным влиянием окружающей среды. И не забудьте про постпроцедурный питьевой режим.

Плазмотерапия волосистой части головы

Волосы тоже нуждаются в уходе и стимуляции роста, чтобы летом радовать вас густыми прядями. Метод применения аутологичной плазмы пациента (собственной плазмы, выделенной из венозной крови) давно признан всеми трихологами мира как эффективный. Потребуется курс от 5 процедур – раз в 10 дней, но это того стоит.

Юдина Надежда Владимировна Дерматолог-косметолог сети клиник "Семейная".

Работа с фигурой

Дренажная и антицеллюлитная мезотерапия. Курсовой инъекционный метод избавления от отеков, приводящий в тонус кожу тела.

Липодеструкция локальных жировых отложений препаратом Акваликс. Это не метод похудения, а помощник в борьбе с жировыми «ловушками». Проводится курсом и чередуется с массажем.

Миостимуляция как тела, так и лица. Аппаратный безболезненый метод электростимуляции мышц с лимфодренажным эффектом для коррекции фигуры.

Массаж лица и тела. Классика в борьбе с дряблостью кожи, отеками. Идеально дополняет предыдущие методики в борьбе за красивое тело.

Лазерная эпиляция

Весна самая лучшая мотивация наконец решиться на аппаратную методику избавления от нежелательных волос. И начать готовить себя к купальному сезону.

Юдина Надежда Владимировна Дерматолог-косметолог сети клиник "Семейная".

Помните про правила: процедура проводится до инсоляции за 2 недели, а после, в зависимости от загара, от 2 до 4 недель.

Контурная пластика и ботулотоксин

Как завершающий штрих. Чтобы губы были сочнее, контуры лица точеней, а взгляд не утяжелялся хмуростью межбровья.