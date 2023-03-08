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46 минут назад

Кондитер развенчал миф о диетических десертах

Катя Кобышева

Кондитер Кузьма Ложников высказал свое отношение к диетическим тортам и другим десертам и дал хороший совет всем худеющим в беседе с РИА "ФедералПресс".

Кондитер развенчал миф о диетических десертах
Фото: UnsplashUnsplash

Многие привыкли в честь праздника накрывать красивый стол и собирать гостей. И конечно же, ни одно праздничное застолье невозможно представить без десерта. При этом те, кто стараются следить за фигурой, часто выбирают низкокалорийные десерты. Но так ли они безобидны, как хоется в это верить.

Кондитер Кузьма Ложников призывает не обманывать себя.

«Я в принципе не верю в диетические десерты. Все они содержат много углеводов, даже если в рецептуре одни ингредиенты заменены другими», - объяснил эксперт и напомнил, что для успешного похудения нужно считать калории и сбалансировать рацион.

Действительно в низкокалорийных десертах могут использоваться заменители сахара, но результат получается не таким идеальным.

«Такой продукт никогда не сравнится с нормальным куском торта на хорошем сливочном масле и сахаре», - подытожил Кузьма Ложников.

По его мнению, диетические десерты стоит выбирать, если есть медицинские противопоказания к тем или иным продуктам.

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