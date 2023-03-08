Кондитер развенчал миф о диетических десертах

Кондитер Кузьма Ложников высказал свое отношение к диетическим тортам и другим десертам и дал хороший совет всем худеющим в беседе с РИА "ФедералПресс" .

Многие привыкли в честь праздника накрывать красивый стол и собирать гостей. И конечно же, ни одно праздничное застолье невозможно представить без десерта. При этом те, кто стараются следить за фигурой, часто выбирают низкокалорийные десерты. Но так ли они безобидны, как хоется в это верить.