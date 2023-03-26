Волосы цвета Колы: новый тренд захватил соцсети

За модными трендами сложно уследить, но за ними всегда интересно наблюдать. "Рамблер" расскажет о популярном сейчас необычном окрашивании волос.

Фото: Соцсети Соцсети

Популярная соцсеть TikTok задала множество трендов красоты — от "вампирской" светящейся кожи до плачущего макияжа. На этот раз в TikTok завирусился новый бьюти-тренд — «волосы цвета вишневой колы».

Окрашивание вдохновлено вишневой Coca Cola и представляет собой темный глубокий цвет с красными, бордовыми и даже фиолетовыми оттенками — похожий на стакан шипучей вишневой колы.

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Даже сами создатели TikTok Хейли Буи и Эрика Титус недавно покрасились в вишнево-красный, вдохновив других пользователей соцсетей на создание похожих образов. Однако этот оттенок был популярен и в 90-е, но сейчас, как и многие тренды тех лет, снова вошел в моду.

Соцсети

Соцсети

Вдохновленный знаменитым вкусом вишневой газировки, который вы любили в детстве, этот темно-красный оттенок вишневой колы — идеальный способ заявить о себе.

Стилисты говорят, что этот цвет подходит всем, независимо от типа волос, их длины или тона кожи.

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