Волосы цвета Колы: новый тренд захватил соцсети

За модными трендами сложно уследить, но за ними всегда интересно наблюдать. "Рамблер" расскажет о популярном сейчас необычном окрашивании волос.
Популярная соцсеть TikTok задала множество трендов красоты — от "вампирской" светящейся кожи до плачущего макияжа. На этот раз в TikTok завирусился новый бьюти-тренд — «волосы цвета вишневой колы».
Окрашивание вдохновлено вишневой Coca Cola и представляет собой темный глубокий цвет с красными, бордовыми и даже фиолетовыми оттенками — похожий на стакан шипучей вишневой колы.
Даже сами создатели TikTok Хейли Буи и Эрика Титус недавно покрасились в вишнево-красный, вдохновив других пользователей соцсетей на создание похожих образов. Однако этот оттенок был популярен и в 90-е, но сейчас, как и многие тренды тех лет, снова вошел в моду.
Вдохновленный знаменитым вкусом вишневой газировки, который вы любили в детстве, этот темно-красный оттенок вишневой колы — идеальный способ заявить о себе.
Стилисты говорят, что этот цвет подходит всем, независимо от типа волос, их длины или тона кожи.
Эксперты по волосам отмечают, что колористы легко добьются нужного оттенка на натуральных темных волосах без обесцвечивания. Однако для окрашенных перед покраской потребуется осветлить волосы. На светлые волосы краска, по словам экспертов, "ляжет без проблем".