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19 минут назад

Мастер маникюра рассказала, что в клиентах раздражает больше всего

Мира Маркина

Мастер маникюра Дженесса Клафф рассказала, что не любит, когда клиенты опаздывают, долго выбирают лак и общаются в соцсетях во время сеанса. Привычки, которые ее раздражают, она перечислила в своем TikTok-аккаунте.

Прежде всего мастер отметила, что ей неприятно, когда посетители опаздывают на сеанс. Среди ее постоянных клиентов такая привычка есть у нескольких человек, и это доставляет неудобства.

Еще один раздражающий фактор — переписка и телефонные разговоры во время маникюра. Клафф пояснила, что необходимость подстраиваться под клиента, ждать, когда он поменяет руки, чтобы ответить на сообщение или звонок, неудобно с точки зрения рабочего процесса.

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Клафф также отметила, что не любит, когда клиент около 20 минут выбирает цвет лака для покрытия. По ее словам, варианты, которые рассматривает посетитель, едва различаются, поскольку это близкие оттенки одного цвета.

Ранее "Рамблер" объяснял, почему нельзя ходить с маникюром дольше трех недель.

Красота,Видео,
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