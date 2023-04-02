Почему после увеличения губ появляются глубокие морщины

Многие женщины обращаются к косметологам, чтобы увеличить губы при помощи филлеров. Эта процедура стоит относительно недорого, однако позволяет многим девушкам почувствовать себя увереннее и привлекательнее.

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Однако в клиниках косметологии не говорят о том, что порой такое увеличение губ приводит к возникновению глубоких морщин. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Любая косметологическая процедура хороша в меру. Но многие женщины в погоне за мнимыми стандартами красоты пренебрегают этим правилом. Если размер губ не гармонирует с параметрами лица, может усилиться видимость носогубных складок из-за изменения объемов и давления в этой зоне.

Как правило, такие побочные эффекты сопровождают женщин, которые за сеанс ввели больше 1 мл филлера в губы. Чтобы не столкнуться с морщинами после косметологической процедуры, увеличивать губы следует постепенно за несколько сеансов. Если вы хотите добиться серьезных объемов, вам может потребоваться несколько месяцев, а порой и больше года. Но в таком случае форма губ будет меняться плавно, и вы скорее всего не столкнетесь с нежелательными побочными эффектами.