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25 минут назад

Почему после увеличения губ появляются глубокие морщины

Мира Маркина

Многие женщины обращаются к косметологам, чтобы увеличить губы при помощи филлеров. Эта процедура стоит относительно недорого, однако позволяет многим девушкам почувствовать себя увереннее и привлекательнее.

Почему после увеличения губ появляются глубокие морщины
Фото: UnsplashUnsplash

Однако в клиниках косметологии не говорят о том, что порой такое увеличение губ приводит к возникновению глубоких морщин. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Любая косметологическая процедура хороша в меру. Но многие женщины в погоне за мнимыми стандартами красоты пренебрегают этим правилом. Если размер губ не гармонирует с параметрами лица, может усилиться видимость носогубных складок из-за изменения объемов и давления в этой зоне.

Как правило, такие побочные эффекты сопровождают женщин, которые за сеанс ввели больше 1 мл филлера в губы. Чтобы не столкнуться с морщинами после косметологической процедуры, увеличивать губы следует постепенно за несколько сеансов. Если вы хотите добиться серьезных объемов, вам может потребоваться несколько месяцев, а порой и больше года. Но в таком случае форма губ будет меняться плавно, и вы скорее всего не столкнетесь с нежелательными побочными эффектами.

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Однако эксперты предупреждают: даже такая осторожность не гарантирует отсутствие носогубных складок после процедуры. На финальный результат влияет не только работа косметолога и качество материалов, но также индивидуальные особенности лица. Вот почему, решившись увеличить губы, важно несколько раз взвесить все "за" и "против" и быть готовой к появлению морщин.

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