С каждым днем появляется все больше новой косметики для ухода за кожей. Домашний уход становится сложнее и начинает вытеснять салонные процедуры. Но, несмотря на модные тенденции в косметологии, важно правильно подбирать средства, которые подходят именно для вашего типа кожи.

Косметолог и пластический хирург Светлана Губарева рассказала, какие средства могут навредить коже при частом использовании.

Глиняные маски являются популярным способом очищения и тонизации кожи, но лучше их использовать не чаще 1-2 раз в неделю. Постоянное использование глины может нарушить естественный баланс кожи и вызвать сухость и раздражение.

Гормональные мази – это форма лекарственного препарата, которая назначается врачом. Поэтому чрезмерное использование гормональных мазей не по назначению может ухудшить состояние кожи.

Чтобы избежать повреждения кожи, важно следить за ее реакцией на эти средства и прекратить использование при первых признаках раздражения или аллергии.

Подробнее о том, какими косметическими средствами не стоит пользоваться каждый день, смотрите в видео.