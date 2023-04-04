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1 час назад

5 неочевидных привычек, которые крадут красоту

Мира Маркина

Ни для кого не секрет, что малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление спиртным вредят не только здоровью, но и внешности.

5 неочевидных привычек, которые крадут красоту
Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Однако существуют и другие, менее очевидные привычки, которые также наносят серьезный урон красоте Подробнее об этих привычках – в материале "Рамблера".

Неправильная поза для сна

Сон на животе неизменно провоцирует образование новых морщин. В такой позе лицо часто утыкается в подушку, из-за чего возникают преждевременные морщинки на щеках и подбородке.

Плохая осанка

Сутулый силуэт не добавляет молодости внешнему виду. Но это не единственная проблема плохой осанки. Сутулость также способствует отекам, возникновению межбровных и носогубных складок, а еще обвисанию щек. Кроме того, если плечи постоянно зажаты, велика вероятность столкнуться со вторым подбородком.

Самостоятельное выдавливание акне

Выдавливание прыщей может стать причиной не только кожных, но и других заболеваний. Нередко на месте акне образуются синюшные пятна или рубцы, избавиться от которых впоследствии можно будет лишь при помощи лазера.

Недосып

Если вы регулярно спите меньше семи часов, такой образ жизни отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде. В частности, ухудшается упругость кожи и тускнеет цвет лица.

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Неправильный уход за кожей

Очень часто женщины не смывают мицеллярную воду, что является большой ошибкой. Данное средство нарушает липидный барьер, кожа становится уязвимой и подвергается раздражению и воспалению.

Кроме того, нельзя наносить ночной крем сразу же перед тем, как лечь в кровать. Лучше делать это за полчаса до отхода ко сну.

Красота,
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