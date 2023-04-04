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2 часа назад

Как отрастить длинные и пышные ресницы: 3 секрета

Мира Маркина

Мечтаете о длинных и пышных ресницах, но при этом не хотите их наращивать? Понимаем вас, поэтому предлагаем попробовать укрепить и активировать рост своих — это вполне реально, от вас потребуется только немного терпения и времени. Какие лайфхаки помогут преобразить ваш взгляд, рассказываем в материале «Рамблера».

Как отрастить длинные и пышные ресницы: 3 секрета
Фото: UnsplashUnsplash

Первое и самое главное — убедитесь, что ваша бьюти-рутина не вредит ресницам. От водостойкой туши лучше отказаться (она может пересушивать ресницы, делая их хрупкими и ломкими), а также не забывайте менять эту декоративную косметику раз в три месяца, чтобы она не превращалась в рассадник бактерий. Избегайте также чрезмерного закручивания ресниц — это может вредить их росту.

Второй важный момент, который способствует улучшению качества ресниц, — использование сыворотки. Выбирайте те, в состав которых входят биотин, пептиды, липиды, пантенол и гиалуроновая кислота. Дерматолог и доктор медицинских наук Дебра Джалиман рекомендует перед применением сыворотки для ресниц посоветоваться с врачом, чтобы избежать возможных проблем и добиться наилучшего результата.

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Третий пункт, который также важно не игнорировать в попытках обзавестись длинными и пушистыми ресницами, — аккуратно удаляйте макияж с глаз, избегая резких движений. Не стоит слишком сильно тереть глаза ватными дисками или даже руками — это может привести к механическому повреждению ресниц.

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