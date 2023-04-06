Эксперт рассказала, как мыть голову без шампуня

С помощью ко-вошинга — мытья кондиционером — можно полностью отказаться от шампуня. Об этом основатель бренда 19Lab Professional Валентина Глушкова рассказала "Газете.ру".
"Ко-вошинг" — производное от английских слов "кондиционер" и "мытье". При таком подходе, объяснила эксперт, используются только бальзамы и кондиционеры, а в жидком шампуне нет необходимости.
Тем не менее такой способ ухода за волосами подходит не всем. Если людям с кудрявыми, окрашенными, мелированными или сухими, поврежденными волосами его применять можно, то тем, у кого жирная кожа головы, лучше не отказываться от шампуня.
Ранее "Рамблер" объяснял, почему не стоит сушить волосы в ванной.