$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Эксперт рассказала, как мыть голову без шампуня

Мира Маркина

С помощью ко-вошинга — мытья кондиционером — можно полностью отказаться от шампуня. Об этом основатель бренда 19Lab Professional Валентина Глушкова рассказала "Газете.ру".

"Ко-вошинг" — производное от английских слов "кондиционер" и "мытье". При таком подходе, объяснила эксперт, используются только бальзамы и кондиционеры, а в жидком шампуне нет необходимости.

Тем не менее такой способ ухода за волосами подходит не всем. Если людям с кудрявыми, окрашенными, мелированными или сухими, поврежденными волосами его применять можно, то тем, у кого жирная кожа головы, лучше не отказываться от шампуня.

Лучшие домашние методы против выпадения волос

Ранее "Рамблер" объяснял, почему не стоит сушить волосы в ванной.

Красота,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий