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1 час назад

5 привычек, которые присущи ухоженным женщинам

Мира Маркина

Необязательно тратить на одежду и косметику сотни тысяч рублей, чтобы быть ухоженной женщиной.

5 привычек, которые присущи ухоженным женщинам
Фото: UnsplashUnsplash

По-настоящему ухоженных дам из толпы выделяет не стоимость вещей, а несколько привычек, которые позволяют им сохранять красоту и опрятность.

Подробнее об этих привычках – в материале "Рамблера".

Сон

Женщина, которая следит за собой, никогда не будет жертвовать здоровым сном. Недосыпы неблагоприятно сказываются не только на внешности, но также на физическом и ментальном здоровье. А может ли женщина оставаться привлекательной, если постоянно находится в стрессе и чувствует себя "разбитой"?

Маникюр

Неухоженные ногти моментально выдают неопрятность. Нет нужды каждые две недели наносить гель-лак – ногти без покрытия тоже могут выглядеть красиво. Главное – избегать наросшей кутикулы, заусенцев и поломанных ногтей.

Чистота

Волосы и тело всегда должны быть чистыми. Как известно, лучше появиться в обществе без макияжа, но с вымытой головой, чем с грязной шевелюрой и с мейкапом.

Отсутствие диет

Ухоженная женщина находится в гармонии со своим телом, а потому ей не нужно истязать себя диетами. Куда лучше придерживаться сбалансированного питания и не бояться время от времени баловать себя.

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Спорт

Но не изнуряющий, а тот, о котором просит тело. Вы едва ли будете чувствовать себя лучше, отправляясь на тренировку "через не хочу". Если вам не подходят занятия в спортзале, присмотритесь к альтернативам: быть может, бассейн или танцы принесут куда больше радости.

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