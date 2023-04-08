Нутрициолог дала рекомендации по борьбе с целлюлитом

Чтобы победить целлюлит, стоит употреблять клетчатку и пить кокосовую воду. Об этом "Мосленте" рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

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По словам эксперта, целлюлит — в первую очередь, не эстетическая проблема, а сигнал о проблемах с кожей. В связи с этим при его появлении необходимо выстроить режим питания и питья, начать укреплять сосуды, уделять время физической активности и сократить количество стресса.

Клетчатка, говорит Новикова, очищает кишечник, запускает обменные процессы и стабилизирует гормоны. Ее много в листовой зелени и ягодах. Помимо этого, стоит обратить внимание на продукты, которые выводят из организма излишки жидкости и отходы из клеток, например овощи, авокадо и кокосовую воду.

Употребление сахара, глютена, молочных продуктов и трансжиров следует свести к минимуму, а полезные жиры, которые содержатся в рыбе и орехах, омега-3 и коллаген нужно ввести в рацион.