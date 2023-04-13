Как увеличить губы с помощью макияжа

Пухлые губы все еще остаются мечтой большинства девушек. Если природа вас ими не наградила, не спешите расстраиваться и пытаться решить вопрос радикальными методами (например, инъекциями гиалуроновой кислоты). Рассказываем, как добиться желаемого эффекта при помощи макияжа, в материале «Рамблера».

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Кендалл Дженнер достаточно аккуратно относится к манипуляциям с лицом и телом, хотя и не пренебрегает услугами косметологов и даже пластических хирургов. В ее арсенале имеется множество уловок, которые помогают привносить в ее внешность видимые изменения без серьезных вмешательств. Так, например, пухлых губ супермодель добивается и без излишних уколов гиалуронки — в этом деле ей помогает хитрый лайфхак звездного визажиста Мэри Филлипс.

Вот, что советует гуру красоты: подберите карандаш, схожий с естественным оттенком ваш губ, разверните его так, чтобы он лег на верхнюю губу и начните обводить ее по направлению от уголков к центру (с такой техникой вы чуть-чуть выйдете за естественный контур, но на это и был расчет). Дальше прорисуйте изгиб арки Купидона, чуть выходя за контур, но повторяя его природную форму, а нижнюю губу обведите карандашом, не выходя за естественные линии. Мягкой кистью растушуйте карандаш, чтобы размыть жесткие границы, используя консилер в зоне вокруг губ, уберите лишнее, сделав новый контур более четким. В завершении нанесите на губы немного нюдового блеска, который придаст им объема и полностью сгладит границы карандаша.