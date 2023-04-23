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Почему не стоит наносить масло для ресниц перед сном

Многие девушки в погоне за длинными и густыми ресницами готовы на все (или почти все), чтобы добиться желаемого результата: наращивание, всевозможные процедуры, покупку дорогостоящих сывороток и масел. Однако последняя мера подходит далеко не всем и даже может стать причиной появления новых проблем. Каких — рассказываем в материале «Рамблера».

Почему не стоит наносить масло для ресниц перед сном
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Считается, что улучшить состояние ресниц можно, если наносить на них сыворотки и другие ухаживающие средства на основе касторового, репейного, кокосового и других ценных масел. Однако специалисты до сих пор не уверены в том, что эта мера помогает укрепить ресничный ряд.

По мнению дерматолога Ребекки Маркус, популярные растительные масла лишь косвенно влияют на решение проблемы.

«Если говорить, например, о касторовом масле, оно увлажняет ресницы и помогает снизить их ломкость, ведь многие не задумываются о том, какой вред наносят глазам, слишком активно смывая макияж. Но, к сожалению, оно не заставит ресницы расти гуще и быстрее», — объясняет доктор.

При этом использование масел перед сном может привести к другой проблеме — к утренней отечности. Кожа в области век особенно тонкая и чувствительная, поэтому средства для этой зоны должны иметь легкую текстуру и максимально безобидный состав. Масла, увы, к этой категории не относятся. При долгом контакте с кожей они могут вызвать местное раздражение и припухлость — на утро вы своему отражению вряд ли обрадуетесь.

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При этом не стоит полностью отказываться от масел и сывороток для ресниц. Наносите средства на ресницы вечером после умывания, а перед тем, как лечь спать, тщательно промокните глаза ватным диском, чтобы удалить его излишки и предотвратить длительный контакт с кожей век.

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