$81.55+0.2890.03+0.57
2 часа назад

Зачем девушки скупают турецкие рукавицы кесе

Мира Маркина

В то время как одни девушки скупают различные скрабы и пилинги для того, чтобы добиться гладкости кожи, другие обходятся всего лишь одной вещью – турецкой рукавицей кесе.

Зачем девушки скупают турецкие рукавицы кесе
Фото: 123rf.com123rf.com

Подробнее об этой рукавице и о том, зачем она нужна – в материале "Рамблера".

Рукавица кесе – это своеобразный мешочек из ткани с резинкой или завязками в области запястья. В сухом виде рукавичка мягкая, но если ее намочить, она становится плотной и жесткой. В таком состоянии ее используют для скрабирования и отшелушивания кожи.

После пилинга рукавицей кесе кожа становится по-настоящему шелковистой. Однако к данной процедуре следует подходить с умом. Если вы лишь знакомитесь с этим бьюти-средством, приобретайте самый мягкий вариант. Впоследствии вы сможете перейти на более жесткие модели, когда поймете, какая жесткость оптимальна для вас.

Для эффективности процедуры рекомендуется перед пилингом принять горячую ванну или душ. Это поможет разрыхлить роговой слой кожи.

Как сделать скраб в домашних условиях: простые способы

Рукавица кесе удобна своей практичностью: в отличие от громоздких скрабов, ее можно без проблем брать с собой в поездку. Кроме того, рукавицы отличаются бюджетной ценой.

Однако для некоторых такой пилинг противопоказан. В частности, если у вас есть язвы, дерматит или акне в стадии обострения. Кесе может травмировать кожу и разнести инфекцию по всему телу.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий