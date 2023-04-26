Зачем девушки скупают турецкие рукавицы кесе

В то время как одни девушки скупают различные скрабы и пилинги для того, чтобы добиться гладкости кожи, другие обходятся всего лишь одной вещью – турецкой рукавицей кесе.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Подробнее об этой рукавице и о том, зачем она нужна – в материале "Рамблера".

Рукавица кесе – это своеобразный мешочек из ткани с резинкой или завязками в области запястья. В сухом виде рукавичка мягкая, но если ее намочить, она становится плотной и жесткой. В таком состоянии ее используют для скрабирования и отшелушивания кожи.

После пилинга рукавицей кесе кожа становится по-настоящему шелковистой. Однако к данной процедуре следует подходить с умом. Если вы лишь знакомитесь с этим бьюти-средством, приобретайте самый мягкий вариант. Впоследствии вы сможете перейти на более жесткие модели, когда поймете, какая жесткость оптимальна для вас.

Для эффективности процедуры рекомендуется перед пилингом принять горячую ванну или душ. Это поможет разрыхлить роговой слой кожи.

Рукавица кесе удобна своей практичностью: в отличие от громоздких скрабов, ее можно без проблем брать с собой в поездку. Кроме того, рукавицы отличаются бюджетной ценой.