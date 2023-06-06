В то время как одни девушки годами обходятся без духов, для других парфюм – это незаменимая деталь образа. Действительно, правильно подобранный аромат может задать настроение всему дню, вызвать те или иные воспоминания и рассказать о человеке еще до того, как он сам начнет говорить о себе.

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Чтобы была возможность освежить аромат в течение дня, многие девушки носят флаконы духов в своей сумке. Однако это ошибка, которая вредит парфюму. Подробнее о том, почему нельзя носить духи в сумке – в материале "Рамблера".

Существует несколько весомых причин, по которым стоит отказаться от ношения флаконов духов в сумке.

Прежде всего аромат может разлиться или разбрызгаться, что весьма неприятно, особенно если духи дорогие, а в сумке также лежат вещи, которые не хочется залить парфюмом.

Кроме того, духи не терпят жары и солнца. Если вы положите духи в сумку и возьмете ее на прогулку в летний зной, велика вероятность, что очень скоро парфюм может попросту испортиться.

И наконец, производители рекомендуют хранить духи не просто в темном прохладном месте, но также в коробке, в которой духи продавались. Дело в том, что оригинальная упаковка лучше всего защищает духи от ультрафиолета и воздействия иных внешних факторов. Таким образом, если вы будете хранить духи в коробке, вы сможете продлить им жизнь.

Если вы все же чувствуете острую потребность в том, чтобы носить духи с собой, отдайте предпочтение атомайзеру. Атомайзер – это мини-флакон, созданный специально для того, чтобы духи можно было комфортно носить с собой. Приобрести такую вещь можно в любом парфюмерном магазине или на маркетплейсе. Атомайзер выручит не только в повседневной жизни, но и в отпуске.