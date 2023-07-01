Чек-лист утреннего ухода за кожей
Утренний и вечерний уход за кожей должен отличаться, так как в разное время суток наша кожа нуждается в определенных компонентах. Так, с утра ее нужно очистить от грязи, пыли и кожного жиры, а потом подготовить для нанесения макияжа.
Стоит подбирать уход, исходя из вашего типа кожи, но базовый уход будет одинаковым для всех женщин и девушек, вне зависимости от возраста, типа и состояния кожи. О том, как ухаживать за кожей по утрам, — в материале “Рамблера”.
- Очищение. Это – первый этап, и не стоит путать его с демакияжем. После сна нужно более глубокое очищение, поэтому используйте пенку или гель.
- Тонизирование. Здесь нужен тоник или лосьон, который будет подобран исходя из ваших потребностей. Он подготовит кожу к следующим этапам ухода.
- Питание кожи. На этом промежуточном этапе можно использовать сыворотки, эмульсии, маски и все, что необходимо для вашего лица по утрам. Это — часть комплексного ухода за кожей и то, что работает в долгосрочной перспективе.
Чек-лист вечернего ухода за кожей
- Подготовка к макияжу. Это — последний этап, который завершает утренний уход за кожей. Подготовкой может быть увлажняющий крем, лосьон или база под макияж. Если у вас жирная кожа, то выбирайте базу, закрывающую поры. Если кожа сухая, то лучше наносить увлажняющий крем, чтобы тон ложился ровно.
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