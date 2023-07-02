Совет врача: какие косметические процедуры не стоит делать летом

Не все косметические процедуры рекомендовано делать в летний период – это связано с особыми погодными условиями и влиянием окружающей среды на кожу, что может привести к неприятным последствиям в период восстановления после процедуры.

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"Рамблер" поговорил с врачом-дерматологом и узнал, какие косметические процедуры можно делать летом, а какие – не стоит.

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Лето – время для особых косметических процедур. Ведь ни для кого не секрет, что в летний период на кожу действуют гораздо большее количество экспозом факторов внешней среды. Это и активная инсоляция (в некоторых регионах России уровень ежедневного УФ излучения не опускается ниже отметки в 8-9 баллов), и воздействие воды во время купаний, и большее время проведения на открытом воздухе. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Кожа лица, шеи и кистей подвергается более агрессивному воздействию совокупности всех факторов, поэтому в косметологии в жаркое время года не проводятся процедуры с повреждением эпидермиса. Хотя спектр проводимых процедур расширяется в условиях использования современного оборудования и осознанности пациентов в выполнении восстановительных мероприятий.

Однако остаются процедуры, которые категорически не рекомендуется выполнять летом. К ним относят лазерные шлифовки или отбеливающие лазерные процедуры с длительным реабилитационным периодом. Восстановление кожи и ее регенерация должны происходить при низком уровне инсоляции и с нанесением солнцезащитных средств даже в зимний период. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Не рекомендовано также проводить удаление новообразований и пигментных пятен радиоволновым методом. Так как воздействие УФО приводит к формированию ещё более глубокой посттравматической гиперпигментации.

Как дерматоонколог, я не рекомендую проводить удаления доброкачественных новообразований на теле у тучных пациентов. Так как в летний период повышенное потоотделение осложняет заживление в крупных складках и может способствовать инфицированию послеоперационной зоны. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог