Врач-косметолог Алексей Парамонов рассказал об опасностях использования солярия и о том, как правильно загорать. Об этом сообщает Лайф.

По словам врача, в солярии интенсивность УФ-излучения в 100 раз выше солнечной и, поэтому солярии в 100 раз опасней загара на солнца.

Так, врач объяснил, что солярий вызывает старение кожи и онкологические блезни, приводит к потере зрения или помутнению хрусталика глаза. У людей моложе 30 лет солярий вдвое увеличивает риск меланомы.

К тому же "ультрафиолет разрушает молекулы коллагена и эластина, придающие коже упругость". Из-за этого кожа становится дряблой, не такой упругой, проявляются глубокие морщины, носогубные складки, гравитационный птоз, брыли "марионетки" и многое другое.

По словам дерматолога, хроническое воздействие ультрафиолета накапливает в ней фотоповреждение и приводит к фотостарению.

Опаснее всего то, что ультрафиолет, воздействуя на кожу, может приводить к развитию раковых опухолей кожи. Врач рекомендует раз в год проверятся у специалиста и обследовать все образования, размер которых составляет 5 мм и более.

А вот если вы все равно стремитесь загорать, то нужно хотя бы правильно готовить кожу. Так, нужно сначала принимать солнечные ванны короткими периодами по 5-7 минут и постепенно их увеличивать. Кожа должна быть сухой, а загорать лучше утром, а с 12 до 16 часов исключить солнечные процедуры.