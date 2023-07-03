Что делать с дряблой кожей на коленях

Чаще всего колени – отнюдь не та часть тела, которой женщины уделяют больше всего внимания. Особенно, если речь идет о жительницах северных регионов, где большую часть года нужно носить колготки или брюки.

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Однако летом у девушек наконец появляется возможность отказаться от колготок и облачиться в шорты. И в этот момент многие замечают, что колени выглядят дряблыми. Как правило, с этой проблемой сталкиваются женщины старше 40 лет, но порой "неспортивные" колени можно встретить и у более юных девушек.

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Подробнее о том, почему ухудшатся состояние кожи в этой области и как с этим бороться – в материале "Рамблера".

Почему кожа становится дряблой

С возрастом кожа на коленях претерпевает изменения из-за сниженной выработки коллагена и эластина. Ситуацию усугубляет еще и то, что в области коленей практически отсутствуют сальные железы, а эпидермис постоянно подвергается нагрузкам – только подумайте, сколько раз за день мы сгибаем и разгибаем колени?

Однако существует несколько способов, которые позволяют позаботиться о коленях и сделать кожу менее дряблой.

Пользуйтесь SPF-кремом

Многие женщины наносят SPF-крем только на лицо, чтобы продлить его молодость и не допустить возникновения пигментных пятен.

Однако тело также нуждается в защите от солнца, даже если вы не проводите весь день на пляже. По данным исследований, УФ-излучения провоцируют около 80% видимых признаков старения. Кроме того, игнорируя SPF-крема, вы повышаете риски развития опасных заболеваний, в числе которых меланома – рак кожи.

Используйте витамины C и Е

Регулярно используя оба эти витамина в своем бьюти-уходе, вы сможете поддержать естественную выработку коллагена. По большей части за коллаген отвечает витамин C, но витамин E придает ему эффективности и стабильности.

Сегодня на рынке представлено огромное количество лосьонов и кремов с витаминами C и E в составе. Кроме того, можно обратить внимание на полностью натуральные продукты. И наконец, не стоит забывать о комплексном подходе. Добавив витамины C и Е в свою бьюти-рутину, позаботьтесь также о том, чтобы обогатить свой рацион продуктами, богатые этими витаминами. К таким продуктам относятся: черная смородина, красный перец, миндаль, кедровые орехи, растительное масло.

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