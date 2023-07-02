Терапевт назвала неожиданные продукты для здоровья кожи

Врач-терапевт Ирина Андреева в беседе с "МедикФорум" рассказала о продуктах, которые способствуют здоровью кожи.

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Эксперт рекомендовала обратить внимание на творог, в котором содержится белок, кальций, витамин B12 и пробиотики. По словам медика, эти ингредиенты часто используются при изготовлении косметических средств.

Андреева рассказала о том, что из творога можно сделать домашнюю маску для лица, которая может выручить при ожогах, укусах насекомых и раздражениях.