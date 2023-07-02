$88.38+1.3596.02+0.91

Терапевт Андреева назвала неожиданные продукты для здоровья кожи

Врач-терапевт Ирина Андреева в беседе с "МедикФорум" рассказала о продуктах, которые способствуют здоровью кожи.

Терапевт назвала неожиданные продукты для здоровья кожи
© Unsplash

Эксперт рекомендовала обратить внимание на творог, в котором содержится белок, кальций, витамин B12 и пробиотики. По словам медика, эти ингредиенты часто используются при изготовлении косметических средств.

Почему распаривание лица только вредит вашей коже: 6 причин

Андреева рассказала о том, что из творога можно сделать домашнюю маску для лица, которая может выручить при ожогах, укусах насекомых и раздражениях.

Ранее "Рамблер" рассказывал о напитке, который ускоряет старение кожи.

Рамблер: главные новости