Как избавиться от привычки грызть ногти: 5 лайфхаков

Как правило, вредная привычка грызть ногти возникает у людей еще в детстве. И если одним удается избавиться от нее, то другим она продолжает доставлять массу неудобств уже во взрослом возрасте.

Немногие знают об этом, но привычка грызть ногти может даже навредить здоровью. Ногтевые пластины и кутикула предотвращают попадание инфекций на кожу под ними. Если же ногти соприкасаются со слюной, они становятся более тонкими и ломкими. Вдобавок к этому грибковые и бактериальные инфекции могут попасть внутрь и спровоцировать воспаление.

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Зачастую люди, страдающие привычкой грызть ногти, понимают, что она наносит им вред. Но избавиться от нее бывает крайне непросто. Однако существует несколько лайфхаков, которые позволят ускорить процесс. Подробнее – в материале "Рамблера".

Делайте маникюр

Во-первых, грызть ногти, покрытые гель-лаком, гораздо сложнее чем те, на которых нет покрытия. Во-вторых, каждый раз поддаваясь вредной привычке, вы будете останавливать себя, вспоминая о потраченных деньгах. Согласитесь, вряд ли вам захочется испортить качественный маникюр на следующий день после похода в салон?

Подстригайте ногти коротко

Если подстригать ногти под корень, грызть их будет практически невозможно. А если вы вдобавок к этому сделаете себе маникюр с гель-лаком, шансы избавиться от вредной привычке возрастают вдвойне.

Пользуйтесь кремом для рук

И тщательно распределяйте его на каждый палец. Крем увлажнит вашу кожу, а еще заставит вас отказаться от привычки грызть ногти. Просто потому, что крем горький на вкус и удовольствия от потакания своей привычке вы точно не получите.

Попробуйте специальное средство

Многие производители лака для ногтей выпускают лак с маркировкой "no bite". Такие лаки горькие на вкус, поэтому, как и в случае с кремом, после одной-двух попыток погрызть ногти, скорее всего вы перестанете это делать.

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