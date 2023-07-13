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Косметолог Яковлева предупредила о смертельной опасности увеличения губ в домашних условиях

Инъекционные имплантаты нельзя внедрять самостоятельно. В противном случае от филлеров могут развиться тяжелые осложнения, сообщает "Говорит Москва" с ссылкой на слова дерматолога, косметолога Натальи Яковлевой.

Врач предупредила о смертельной опасности самостоятельного увеличения губ
© Pexels

Недавно стало известно, что предназначенные для увеличения губ препараты стали доступны для заказа на отечественных маркетплейсах. Покупательницы, в свою очередь, начали делиться впечатлениями от проделанной в домашних условиях процедуры.

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"Я впервые слышу, что на маркетплейсах уже даже такая услуга существует. Конечно, это незаконная торговля – это 100%, потому что лекарственные препараты медицинского назначения, к которым относятся филлеры в том числе, продаются либо в аптеках, либо у специализированных дистрибьюторов медицинской продукции" – высказалась на этот счет дерматолог.

По ее словам, подобные действия могут закончатся как заражением инфекцией, так и смертельным исходом.

Специалист обратила внимание, что процедуру должен осуществлять человек с профильным образованием и специализацией, в безопасных условиях и с сертифицированными, проверенными препаратами.

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