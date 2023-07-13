Врач предупредила о смертельной опасности самостоятельного увеличения губ

"Я впервые слышу, что на маркетплейсах уже даже такая услуга существует. Конечно, это незаконная торговля – это 100%, потому что лекарственные препараты медицинского назначения, к которым относятся филлеры в том числе, продаются либо в аптеках, либо у специализированных дистрибьюторов медицинской продукции" – высказалась на этот счет дерматолог.