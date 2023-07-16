Три самые популярные российские модели, покорившие мир

С каждым годом российские модели появляются на все большем количестве подиумов. Это представители самых престижных домов моды, заключающие контракты, становящиеся все более узнаваемыми не только за пределами своей страны, но и во всем мире. Примечательно, что засилье российских моделей на подиумах мира с начала 2000-х годов получило название «возраст трех В» — по начальным буквам имен самых успешных и популярных — Натальи Водяновой, Анны Вялицыной и Евгении Володиной.

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Сейчас на вершине олимпа блистают и другие имена. "Рамблер" расскажет о самых популярных моделях, рожденных в небольших российских городах.

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Ирина Шейк

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Ирина Шейк (настоящее имя: Ирина Шайхлисламова, родилась 6 января 1986 года, г. Еманжелинск, Челябинская область) — российская модель . Была лицом таких брендов, как Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla . В 2011 году Ирина стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition. В списке самых сексуальных моделей мира на 13 месте.

Наташа Поли

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Наташа Поли (род. 12 июля 1985, Пермь). По достижении 18 лет Наташа подписала контракт с миланским отделением престижного нью-йоркского агентства Women Management , с которым сотрудничала долгие годы.

Дебют на подиуме состоялся в 2004 году, она стала представлять такие бренды, как Gucci, Lanvin, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Nine West, Dolce & Gabbana и Jimmy Choo . В то же время Наташа появлялась на страницах и обложках самых известных модных журналов, включая Harper’s Bazaar, Vogue, ELLE, Glamour и W. Она стала одной из участниц подиума Victoria’s Secret .

Александра Пивоварова

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Александра Пивоварова (род. 21 января 1985, Москва) известна как единственная модель, участвующая в рекламной кампании Prada шесть сезонов подряд.

Ее часто называют «моделью-инопланетянкой», потому что у нее нестандартное лицо: большие полные губы и высокие скулы. Она является одной из самых известных и популярных российских моделей .