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37-летняя модель Ирина Шейк выложила фото в бикини

Модель Ирина Шейк выложила фотографию в очень открытом бикини. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

37-летняя модель Ирина Шейк выложила фото в бикини
© РИА Новости

37-летняя Ирина Шейк сфотографировалась в ванной. На ней надет темно-зеленый купальник с треугольными "чашками" и плавками с высокой посадкой. Бикини продемонстрировало ее спортивную фигуру.

У Ирины Шейк есть 6-летняя дочь Лея. Она родилась от американского актера Брэдли Купера. Модель рассталась с ним в 2019 году, однако сохранила дружеские отношения.

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