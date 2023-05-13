37-летняя модель Ирина Шейк выложила фото в бикини

Модель Ирина Шейк выложила фотографию в очень открытом бикини. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

37-летняя Ирина Шейк сфотографировалась в ванной. На ней надет темно-зеленый купальник с треугольными "чашками" и плавками с высокой посадкой. Бикини продемонстрировало ее спортивную фигуру.

У Ирины Шейк есть 6-летняя дочь Лея. Она родилась от американского актера Брэдли Купера. Модель рассталась с ним в 2019 году, однако сохранила дружеские отношения.