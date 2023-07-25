Правда ли, что можно отбелить кожу с помощью лимона

Возможно, это покажется кому-то удивительным, но не все стремятся иметь шоколадный загар. Кому-то по душе аристократическая бледность. И в погоне за белизной лица некоторые прибегают к различным косметическим процедурам.

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Одним из наиболее знаменитых народных средств, с помощью которого можно отлично отбелить кожу и даже сделать менее заметными пигментные пятна, является лимон. На просторах Сети можно найти множество рецептов всевозможных масок для «лимонного» отбеливания. Некоторые даже советуют просто протирать кожу лимоном и будет вам счастье. Простите — аристократическая бледность.

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О том, действительно ли можно отбелить кожу лица с помощью лимонного сока и насколько это безопасно, «Рамблер» узнал у эксперта».

Универсальный продукт

Для начала стоит отметить, что лимон — действительно продукт универсальный. Его используют и в кулинарии, и в медицине, и в косметике. Говорят, что лимонный сок очень полезен для кожи лица. Так, большое содержание витамина С в составе лимона, например, помогает бороться с морщинами, а также улучшить текстуру кожи. Антибактериальные свойства цитруса используют для избавления от прыщей. Благодаря содержанию витамина В3 в лимоне, фрукт способен предупреждать обезвоживание и сухость кожи.

Неудивительно, что лимон часто входи в состав тех или иных косметических продуктов: кремов, масок, тоников.

Лимоны являются полезным продуктом содержащим множество витаминов к помощи которого прибегают для осветления кожи — но это не самый эффективный, но и довольно рискованный способ осветлить кожу. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Отбеливает ли лимон кожу

Если коротко — да. С помощью лимона действительно можно отбелить кожу и даже избавиться от небольших пигментных пятен. Дело в том, что лимонная кислота — естественный кератолитик, вызывающий активное отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи. Кроме того, витамин С и его производные обладают способностью снижать синтез мелатонина, препятствуя действию тирозина, который отвечает за скорость выработки пигмента в организме. Благодаря этому лимон и обладает отбеливающими свойствами.

Этот фрукт действительно обладает осветляющими свойствами, но при этом он очень агрессивен по отношению к эпидермису. При нанесении на сухую кожу он может вызвать покраснение и жжение. Кроме того, лимон обладает фотосенсибилизирующим действием, то есть увеличивает риск солнечных ожогов и появления коричневых пятен. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Есть ли противопоказания

Обращаясь к народным рецептам (протиранию кожи лимоном, использованию самодельных масок с лимонным соком и т.п.), следует помнить о том, что лимонный сок может воздействовать на кожу весьма агрессивно. И вместо ожидаемого результата можно получить воспаление, сухость кожи или столкнуться с некоторыми неприятными аллергическими реакциями. Поэтому к народным рецептам осветления кожи с помощью лимона необходимо относиться с осторожностью и не пользоваться этим способом слишком часто.

Если вы все же используете лимонный сок для осветления кожи, очень важно промыть область нанесения сока перед выходом на улицу. Если вы этого не сделаете, то на солнце лимонный сок может вызвать волдыри и сильные ожоги. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Важно!

В недавнем исследовании, более 60 % средств по отбеливанию кожи содержали опасные и токсичные для здоровья вещества, от диоксида титана до алюминия и ртути. И более 12% осветлявший продуктов содержит ртуть! Вы не только сами отравляетесь опасными и веществами, но и через кожный контакт можете передать его другим. Данные вещества повреждают центральную нервную систему, почки, печень и могут через плацентарный барьер проникать к плоду и через молоко ребенку. Обязательно покупая косметический продукт, проверяйте его состав! Он не должен содержать токсических веществ. Таких меньшинство на рынке, но они есть.

Если ваш продукт содержит каломель, Cinnabaris (сульфид ртути) или Hydrargyri oxydum rubrum (HgO), это означает, что он содержит ртуть. Немедленно прекратите его использовать.

Некоторые продукты на основе гидрохинона — химического вещества, который используется в текстильной промышленности для отбеливания одежды, — могут быть очень опасными!