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Встала и пошла: топ процедур мгновенного омоложения

Лето — не повод отказываться от косметологии. Есть такие процедуры, которые дают омолаживающий эффект, при этом не обременяя пациента периодом реабилитации и ограничениями по пребыванию на солнце.

Встала и пошла: топ процедур мгновенного омоложения
© Dr.Эстетик

Что же это за процедуры? На данный вопрос нам ответила врач-косметолог, дерматовенеролог. Сертифицированный медицинский тренер Dr. Эстетик Technologies (Корейские Медицинские Системы), эксперт Corage-терапии Офелия Легкая.

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Процедуры, о которых идет речь, — это так называемые процедуры обеденного перерыва, поскольку они занимают немного времени и практически не требуют реабилитации. В редких случаях возможно кратковременное покраснение — 10-15 минут, которое сразу после процедур можно замаскировать декоративной косметикой.

Офелия Легкая
Офелия ЛегкаяВрач-косметолог, дерматовенеролог. Сертифицированный медицинский тренер Dr. Эстетик Technologies (Корейские Медицинские Системы), эксперт Corage-терапии.

1. Сorage-терапия

Это инновация с PREVENT & ANTI AGE итальянской технологией QMR . Во время процедуры Corage-терапии в ткани одновременно подается 16 частот энергии в диапазоне от 4 до 64 МГц, что позволяет стимулировать метаболизм клеток и запустить естественный процесс регенерации и обновления кожи, не повреждая ее.

Это первая процедура в косметологии с релаксирующим SPA-воздействием на пациента, которая не уступает по эффективности и результату “тяжелой артиллерии” в аппаратной косметологии. В процессе выполняется мягкий массаж различными аппликаторами. Происходит омоложение на клеточном уровне, мы получаем стимуляцию синтеза коллагена и других структур без повреждения, благодаря чему отсутствует реабилитационный период.

Corage-терапия подходит как молодым, в качестве профилактики старения, так и возрастным пациентам. Кроме того, Corage-терапия отлично подойдет в качестве освежающей процедуры перед важным мероприятием.

Dr.Эстетик

2. Ботулинотерапия

Одна из самых популярных процедур для борьбы с мимическими морщинами, которая позволяет за один визит к косметологу разгладить их. Популярность методики объясняется достаточно быстрым и пролонгированным результатом, без эффекта привыкания.

Это безопасная и относительно безболезненная процедура, с помощью которой возможно разгладить мимические морщины, моделировать брови, гармонизировать черты лица.

Но здесь, стоит отметить, после самой процедуры необходимо придерживаться некоторых рекомендаций — первые 4 часа не лежать, ограничение в активном спорте, в посещении бани, сауны, солярия и приеме алкоголя в первые две недели.

Эффект от данной процедуры наступает в течении 2-3-х недель, по времени она занимает около 30 мин.

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3. Гидропилинг

Вакуумная аппаратная чистка лица, которая эффективно очищает кожу от поверхностных загрязнений, слоя ороговевших клеток, секрета сальных желез, убирает гиперкератоз и сужает поры. Параллельно с вакуумной чисткой на лицо наносятся специальные сыворотки, которые дают эффект поверхностного пилинга, также питают, увлажняют, наполняют кожу энергией и здоровьем. Процедура занимает около 40 минут, результат пациент увидит сразу после ее окончания. Кожа становится более гладкой, увлажненной, и даже сокращаются мелкие морщинки.

Dr.Эстетик

4. Карбоновый пилинг

Если у вас тусклый цвет лица, расширенные поры, неравномерный цвет лица, неровности рельефа кожи и даже акне, то вам в помощь карбоновый пилинг.

Весь процесс разделен на два этапа: на проблемный участок кожи наносится специальный гель-маска (в нем содержатся наночастицы диоксида углерода). Наногель благотворно влияет на клетки эпидермиса, глубоко проникая в кожные слои и очищая каждый из них. После высыхания геля кожа обрабатывается лазером, который способствует избавлению от ненужных, старых клеток.

Преимущество лазерного карбонового пилинга заключается в том, что в самом процессе клиент не чувствует ни жжения, ни боли и дискомфорта. И еще процедура дает прекрасный эффект омоложения за счет пикосекундного воздействия на уровне дермы без повреждения поверхностных слоев кожи.

Стоит помнить, что все эти процедуры могут проводиться круглогодично, но в летний период необходимо использовать SPF-защиту после процедур.

Предварительно также необходимо проконсультироваться с косметологом, который учтет показания и противопоказания к данным процедурам и подберёт наиболее оптимальную для получения лучшего эффекта!

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