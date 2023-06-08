Косметолог назвала причины раннего появления морщин
Некоторые считают, что избежать морщин невозможно, особенно, если любишь улыбаться. Другие уже в 25 лет начинают пользоваться антивозрастными средствами. Косметолог Олеся Панченко рассказала "Подмосковью сегодня" о причинах раннего появления складок на коже лица.
По ее словам, большое значение имеют генетика и активная мимика. Однако гораздо важнее грамотный уход за кожей, здоровый образ жизни и защита от солнца. Если игнорировать эти факторы, то на молодое и свежее лицо рассчитывать не стоит.
При этом эксперт не советует слишком рано прибегать к антивозрастным косметическим средствам. Для каждого периода жизни нужны свои продукты, и если в молодом возрасте не обеспечить ее подходящим, это может привести к первым признакам старения уже после 25 лет.
Олеся Панченко также развеяла миф, согласно которому кожа якобы привыкает к средствам по уходу и их нужно регулярно менять. Однако это не значит, что не нужно экспериментировать и пробовать новые продукты, резюмировала специалист.