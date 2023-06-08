Косметолог назвала причины раннего появления морщин

Некоторые считают, что избежать морщин невозможно, особенно, если любишь улыбаться. Другие уже в 25 лет начинают пользоваться антивозрастными средствами. Косметолог Олеся Панченко рассказала "Подмосковью сегодня" о причинах раннего появления складок на коже лица.

По ее словам, большое значение имеют генетика и активная мимика. Однако гораздо важнее грамотный уход за кожей, здоровый образ жизни и защита от солнца. Если игнорировать эти факторы, то на молодое и свежее лицо рассчитывать не стоит.

При этом эксперт не советует слишком рано прибегать к антивозрастным косметическим средствам. Для каждого периода жизни нужны свои продукты, и если в молодом возрасте не обеспечить ее подходящим, это может привести к первым признакам старения уже после 25 лет.