Правда ли, что нужно пить коллаген
Коллаген – это белок, уровень которого в организме является одним из самых высоких. Он присутствует в тканях, мышцах, костях, сухожилиях, кровеносных сосудах и пищеварительной системе, а в белках кожи его содержание достигает 70%.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, правда ли, что необходимо принимать коллаген, чтобы поддерживать или повышать его уровень в организме.
После 20 лет содержание коллагена в организме начинает уменьшаться. Это естественный и необратимый процесс. Кроме признаков старения, увеличивается риск травм при занятиях спортом или фитнесом.
Если уровень коллагена высокий , кожа мягкая, упругая и гладкая. Коллаген помогает коже обновляться и восстонавливаться, а еще поддерживает увлажнение.
Состав коллагена отличается от состава мяса и рыбы. Гидроксипролин и гидроксилизин уникальные аминокислоты, которые содержится только в коллагене.
В белковой пище содержится пролин и лизин, они являются предшественниками гидроксипролина и гидроксилизина. Организм в первую очередь обеспечивает потребности органов и систем. А для красоты кожи, волос и ногтей скорее всего пищевых источников будет недостаточно. Поэтому добавки коллагена не будут лишними. Однако, работать они будут, только если в рационе присутствует достаточное количество белка.
Исследований этой добавки не так уж много и большинство проведены под финансированием заинтересованных компаний. Поэтому однозначно сказать, что эти исследования достоверны, нельзя.
Исследования показали, что коллаген работает при длительном применении:
- Улучшения кожи начинают происходить через 8 недель.
- Уменьшение трещин, сколов и расслоения ногтей через 2 месяца приема.
- Скорость роста ногтей увеличивается после 3х месяцев приёма.
- Через 6 месяцев отмечалось повышение плотности кожи и уменьшение целлюлита.
У здоровых женщин приём 2,5 мг в сутки в течение 8 недель улучшает эластичность кожи.
Речь идёт именно о добавках коллагена. Крем с коллагеном – маркетинговый ход. Молекулы коллагена не способны проникнуть в глубокие слои кожи.
Существует несколько типов коллагена, но 80-90% приходится на I, II и III. Все они отвечают разным задачам.
- I самый распространённый, в организме человека он содержится в коже, сухожилиях, глазах, костях и зубах
- II- основа позвоночных дисков и хрящевой ткани, а так же содержится в глазах
- III - на втором месте по распространенности в организме, содержится в кишечнике, матке, кровеносных сосудах и мышцах
На тип коллагена стоит обратить внимание, при покупке добавок. Для красоты кожи подойдёт I и III тип, для поддержания здоровья суставов – II.
Коллаген извлекают из различных источников: свиньи, коровы, рыбы, куры и др. Рыбный самый близкий по структуре к человеческому, но остальные источники так же подтвердили свою эффективность.
А так же коллаген может быть получен в различных формах: белок, желатин, гидролизат, отдельные пептиды.
Гидролизованный коллаген имеет самую низкую молекулярную плотность (то есть максимальная переработан и расщеплен), соответственно лучше усваивается. Отлично сочетать добавки коллагена с витамином С и гиалуроновой кислотой. Для достижения положительного эффекта рекомендуется принимать 5,5-6,5 мг в сутки, максимально допустимая дозировка 15 мг.
Противопоказания к приёму коллагена:
- Хроническая болезнь почек
- Аллергия
Есть мнение, что коллаген лучше употреблять отдельно от белковых продуктов. Подтверждений в научной среде этому нет.
Источниками коллагена могут служить не только добавки, но пищевые продукты: костной бульон, пищевой желатин, холодец, шкура рыб и животных, жилистое мясо.