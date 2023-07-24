Правда ли, что нужно пить коллаген

Коллаген – это белок, уровень которого в организме является одним из самых высоких. Он присутствует в тканях, мышцах, костях, сухожилиях, кровеносных сосудах и пищеварительной системе, а в белках кожи его содержание достигает 70%.

© Unsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, правда ли, что необходимо принимать коллаген, чтобы поддерживать или повышать его уровень в организме.

Видео дня

После 20 лет содержание коллагена в организме начинает уменьшаться. Это естественный и необратимый процесс. Кроме признаков старения, увеличивается риск травм при занятиях спортом или фитнесом. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Если уровень коллагена высокий , кожа мягкая, упругая и гладкая. Коллаген помогает коже обновляться и восстонавливаться, а еще поддерживает увлажнение.

Состав коллагена отличается от состава мяса и рыбы. Гидроксипролин и гидроксилизин уникальные аминокислоты, которые содержится только в коллагене. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

В белковой пище содержится пролин и лизин, они являются предшественниками гидроксипролина и гидроксилизина. Организм в первую очередь обеспечивает потребности органов и систем. А для красоты кожи, волос и ногтей скорее всего пищевых источников будет недостаточно. Поэтому добавки коллагена не будут лишними. Однако, работать они будут, только если в рационе присутствует достаточное количество белка.

Исследований этой добавки не так уж много и большинство проведены под финансированием заинтересованных компаний. Поэтому однозначно сказать, что эти исследования достоверны, нельзя.

Исследования показали, что коллаген работает при длительном применении:

Улучшения кожи начинают происходить через 8 недель.

Уменьшение трещин, сколов и расслоения ногтей через 2 месяца приема.

Скорость роста ногтей увеличивается после 3х месяцев приёма.

Через 6 месяцев отмечалось повышение плотности кожи и уменьшение целлюлита.

У здоровых женщин приём 2,5 мг в сутки в течение 8 недель улучшает эластичность кожи.

Речь идёт именно о добавках коллагена. Крем с коллагеном – маркетинговый ход. Молекулы коллагена не способны проникнуть в глубокие слои кожи. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Существует несколько типов коллагена, но 80-90% приходится на I, II и III. Все они отвечают разным задачам.

I самый распространённый, в организме человека он содержится в коже, сухожилиях, глазах, костях и зубах

II- основа позвоночных дисков и хрящевой ткани, а так же содержится в глазах

III - на втором месте по распространенности в организме, содержится в кишечнике, матке, кровеносных сосудах и мышцах

На тип коллагена стоит обратить внимание, при покупке добавок. Для красоты кожи подойдёт I и III тип, для поддержания здоровья суставов – II.

Коллаген извлекают из различных источников: свиньи, коровы, рыбы, куры и др. Рыбный самый близкий по структуре к человеческому, но остальные источники так же подтвердили свою эффективность. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

А так же коллаген может быть получен в различных формах: белок, желатин, гидролизат, отдельные пептиды.

Гидролизованный коллаген имеет самую низкую молекулярную плотность (то есть максимальная переработан и расщеплен), соответственно лучше усваивается. Отлично сочетать добавки коллагена с витамином С и гиалуроновой кислотой. Для достижения положительного эффекта рекомендуется принимать 5,5-6,5 мг в сутки, максимально допустимая дозировка 15 мг. Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Противопоказания к приёму коллагена:

Хроническая болезнь почек

Аллергия

Есть мнение, что коллаген лучше употреблять отдельно от белковых продуктов. Подтверждений в научной среде этому нет.