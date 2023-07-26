3 компонента в косметике, которые вызывают аллергию

Выбирая косметику, лишь немногие обращают внимание на состав. А между тем это крайне важный фактор, который может многое рассказать о продукте.

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В частности, проанализировав состав, вы можете выяснить, насколько эффективным будет то или иное средство. Но что еще важнее – узнать, способна ли косметика спровоцировать аллергию. В косметологии аллергенами принято считать около 3700 различных веществ. В зоне риска находятся обладатели тонкой чувствительной кожи. Аллергия на косметику может спровоцировать покраснения, кашель, угревую сыпь и даже приступ астмы.

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Подробнее о веществах, которые вызывают аллергию чаще всего – в материале "Рамблера".

Парфюмерные отдушки

Косметические средства могут иметь не самый приятный запах изначально, поэтому производители часто добавляют в них парфюмерные отдушки. В частности, в отдушках часто встречается амилциннамаль, а также бензилбензоат. По данным экспертов из Вашингтонского университета, 20% жителей США так или иначе сталкивались с аллергией на косметические отдушки.

Если вы часто страдаете от аллергии, старайтесь выбирать косметику без отдушек или же ту, в которой слова perfume и fragrance стоят в конце состава. Это означает, что парфюмерных веществ в средстве крайне мало.

Металлы

Никель является сильным аллергеном, который вызывает негативную реакцию примерно у 15% женщин. Но даже несмотря на это, данный металл по-прежнему встречается в косметике –особенно в губных помадах. Иногда это происходит из-за халатности производителя, а иногда случайным образом. Дело в том, что в пигментах для красителей могут оставаться следы никеля. Помимо помад, металл встречается в тенях для век и в туши.

В составе некоторых кремов и средств для умывания также порой можно встретить хром, который является дешевым аналогом глицерина. Крем с хромом может привести к угревой сыпи. Данный металл также встречается и в декоративной косметике.

Прополис

От аллергии на прополис страдает примерно 4% населения. Однако это вещество нередко встречается в косметике. И неспроста: прополис знаменит антиоксидантным, противовоспалительным и противомикробным эффектом.