Совет звезды: как Энн Хэтэуэй ухаживает за кожей лица

Известная американская актриса и певица Энн Хэтэуэй вызывает восхищение у своих фанатов и пользователей не только из-за профессионализма и безупречно сыгранных ролей, но и своего внешнего вида. Звезда всегда выглядит стильно, элегантно, привлекательно и, по мнению некоторых, значительно моложе своего возраста – в этом году звезде исполнится 41 год.

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Как журналистка из "Дьявол носит Prada" ухаживает за кожей лица и поддерживает ее в таком хорошем состоянии – в материале "Рамблера".

Прежде всего – защита от солнца

Самым главным средством в косметичке Хэтэуэй является солнцезащитный крем либо флюид с SPF30. По словам актрисы, мама еще давно приучила ее заботиться о коже и оберегать лицо от ультрафиолетового излучения.

"Я даже ношу с собой зонт, когда гуляю на солнце, и использую спрей для автозагара, если мне нужно выглядеть так, как будто бы я загорала", – рассказала актриса в интервью одному из зарубежных изданий.

Точно неизвестно, какой бренд стоит на страже кожи лица 40-летней Хэтэуэй, но ходят слухи, что с задачей справляется La Roche-Posay.

Любимые бьюти-средства

В числе косметических фаворитов знаменитости – маски для лица с самыми разными свойствами и эффектами. Хэтэуэй прибегает к их использованию, например, когда нужно быстро увлажнить кожу или придать ей сияния.

Также актриса любит маски и крема с лифтинг-эффектом (например, Chantecaille Bio Lifting Mask) и, по словам ее давнего визажиста и косметолога, патчи, которые придают внешнему виду дополнительной свежести.

Секреты макияжа

Хэтэуэй, как правило, выходит в свет в лаконичных трендовых нарядах, а дополняет их естественным макияжем в нюдовых оттенках. Несмотря на относительную сдержанность, актриса каждый раз получает многочисленные комплименты.