Совет звезды: Дженнифер Лопес о том, как сохранить молодость

Кому, если не мировым знаменитостям, рассказывать нам о том, как держать себя в форме. Одной из самых роскошных звезд можно назвать Дженнифер Лопес — она не только певица и актриса, но и ролевая модель для многих женщин.

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Как выяснил "Рамблер" звезда не раз давала советы о том, как сохранить молодость.

Видео дня

Высыпайтесь

Путь Дженнифер Лопес к заботе о себе начался, когда она поняла, что просто не может нормально спать.

«Было время в моей жизни, когда я спала от 3 до 5 часов в сутки. Весь день я была на съемочной площадке и всю ночь в студии, а по выходным устраивала пикники и снимала видео.... Мне было около 20 лет, и я думала, что непобедима», — сказала Лопес изданию People.

В конце концов у нее случилась паническая атака.

«Я спросила доктора, не схожу ли я с ума. Он сказал: «Нет, ты не сумасшедшая. Тебе нужно спать… спать от 7 до 9 часов в сутки и не пить кофеин.».

С тех пор Лопес взяла за правило высыпаться каждую ночь, несмотря на ее плотный график.

Люди, которые не спят нормально, подвергаются повышенному риску появления признаков старения на коже, в том числе неравномерной пигментации, снижению эластичности.

Ешьте правильно

Лопес считает, что красота начинается изнутри.

«Извините, но это правда! Я думаю, что употребление большого количества воды и свежих продуктов с большим количеством фруктов и овощей (я всегда держу их при себе) влияет на качество внешнего вида кожи», — поделилась она с People.

Защитите свою кожу от солнца

Постоянное воздействие солнца на кожу может привести к преждевременному появлению морщин, старению кожи, пигментным пятнам и повышенному риску рака кожи.

Лопес рассказала в интервью People в 2016 году, что она каждый день использует солнцезащитный крем для защиты своей кожи. Вот несколько советов по использованию солнцезащитного крема:

Используйте солнцезащитный крем с фактором защиты от солнца (SPF) 30 или выше.

Повторно наносите солнцезащитный крем каждые два часа, а также после купания или потоотделения.

Убедитесь, что ваш солнцезащитный крем не просрочен.

При этом, не забывайте, что красота связана с вашим моральным состоянием. Лопес рассказала в Harper's Bazaar в 2018 году, что она фанатка мантр и ежедневных аффирмаций: