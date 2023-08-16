Правда ли, что полезно протирать лицо льдом

О протирании лица по утрам кубиками замороженной воды знали еще наши бабушки. В Сети нередко можно встретить совет использовать лед вместо обычного умывания. Эффект обещают, как правило, мгновенный и практически магический: якобы и кожа сразу подтягивается, и морщины разглаживаются, и отеки исчезают, да и вообще лицо становится, как у фарфоровой куклы.

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Перспектива, конечно, заманчивая. Но так ли эффективно, а главное — безопасно — «ледяное протирание» на самом деле? Об этом «Рамблер» поговорил с экспертом.

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Доступные домашние методы ухода за кожей лица всегда будут востребованы, особенно если они не слишком затратны и понятны в использовании. Одним из таких средств является и кубик льда. Правда, никаких особенных чудес от процедуры ждать, все же не стоит. Умывание льдом может помочь убрать утреннюю отечность, снять зуд и покраснение кожи. Но если вы надеетесь получить более выраженный косметический эффект, придется вас разочаровать: его не будет.

Да, тонизирующее действие низких температур имеет свое косметическое воздействие, освежает кожу, увлажняет и при замораживании различных отваров и добавлением некоторых компонентов эффективность процедуры только усиливается. К таким усилителям можно отнести зелёный чай, шалфей: он хорошо освежает, снимает незначительное воспаление, уменьшает поры, уменьшает выработку кожного сала. А, например, отвар петрушки или лимонный сок могут способствовать осветлению пигментных пятен. Экстракты василька, чайной розы активно увлажняют кожу. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Как правильно протирать лицо льдом

Совсем не обязательно использовать просто кусочек льда для процедуры. Лучше завернуть его в тонкую ткань (например, марлю или платок), применение холода в таком случае будет более щадящим. Чаще одного раза в день протирать лицо льдом не рекомендуется.

Использовать кубик льда лучше в утреннем уходе после очищения гелем или пенкой: это позволяет коже активизировать обменные процессы, усилить кровоснабжение. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Противопоказания к использованию льда в уходе за собой

Во-первых, стоит помнить о том, что в течение длительного времени лед на коже оставлять нельзя, иначе можно повредить ее, а также получить обморожение. Обладательницам сухой и чувствительной кожи тоже необходимо от «ледяного умывания» воздержаться: процедура может нарушить работу сальных желез, а лед нанести вред тонким капиллярам.